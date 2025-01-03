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Posted 3 января, 06:40

Published 3 января, 06:40

Modified 3 января, 07:49

Updated 3 января, 07:49

За сутки семь районов Белгородской области попали под обстрелы и атаки БПЛА

За сутки семь районов Белгородской области попали под обстрелы и атаки БПЛА

3 января 2025, 06:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Приграничье
Со 2 по 3 января 2024 года семь муниципалитетов Белгородской области попали под атаки ВСУ. Ранен один мужчина, он в тяжёлом состоянии.

В Белгородском районе под атаки попали посёлок Октябрьский и сёла Ближнее, Головино, Красное, Никольское, Новая Нелидовка, Репное, Соломино, Стрелецкое, Таврово, Ясные Зори и хутор Угрим. Из 13 дронов ВСУ 10 сбили с помощью системы ПВО. В селе Ясные Зори в результате атаки беспилотника мужчина получил тяжёлые ранения. С минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног он госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода. Повреждены два частных дома, три легковых автомобиля и надворная постройка.

В Борисовском районе посёлок Борисовка и хутор Казачье-Рудченское атакованы двумя беспилотниками. Повреждён один частный дом.

Над Валуйским округом сбит беспилотник. Последствий нет.

В Грайворонском округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Дроновка, Новостроевка-Вторая, Сподарюшино и Пороз попали под обстрел 11 раз, район атаковали десять БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье попали под три обстрела и шесть атак беспилотников. Без последствий.

Над Старооскольским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском округе по Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Муром, Новая Таволжанка и хуторам Балки, Панков и Мухин выпущено 13 снарядов, пять БПЛА, четыре из которых сбили. Повреждены четыре частных дома, легковой автомобиль, надворная постройка и линия электропередачи.

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