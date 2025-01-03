За сутки семь районов Белгородской области попали под обстрелы и атаки БПЛА

В Белгородском районе под атаки попали посёлок Октябрьский и сёла Ближнее, Головино, Красное, Никольское, Новая Нелидовка, Репное, Соломино, Стрелецкое, Таврово, Ясные Зори и хутор Угрим. Из 13 дронов ВСУ 10 сбили с помощью системы ПВО. В селе Ясные Зори в результате атаки беспилотника мужчина получил тяжёлые ранения. С минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног он госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода. Повреждены два частных дома, три легковых автомобиля и надворная постройка.