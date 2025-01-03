За сутки семь районов Белгородской области попали под обстрелы и атаки БПЛА

Posted 3 января, 06:40
Published 3 января, 06:40
Modified 3 января, 07:49
Updated 3 января, 07:49
В Белгородском районе под атаки попали посёлок Октябрьский и сёла Ближнее, Головино, Красное, Никольское, Новая Нелидовка, Репное, Соломино, Стрелецкое, Таврово, Ясные Зори и хутор Угрим. Из 13 дронов ВСУ 10 сбили с помощью системы ПВО. В селе Ясные Зори в результате атаки беспилотника мужчина получил тяжёлые ранения. С минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног он госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода. Повреждены два частных дома, три легковых автомобиля и надворная постройка.
В Борисовском районе посёлок Борисовка и хутор Казачье-Рудченское атакованы двумя беспилотниками. Повреждён один частный дом.
Над Валуйским округом сбит беспилотник. Последствий нет.
В Грайворонском округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Дроновка, Новостроевка-Вторая, Сподарюшино и Пороз попали под обстрел 11 раз, район атаковали десять БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений.
В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье попали под три обстрела и шесть атак беспилотников. Без последствий.
Над Старооскольским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет.
В Шебекинском округе по Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Муром, Новая Таволжанка и хуторам Балки, Панков и Мухин выпущено 13 снарядов, пять БПЛА, четыре из которых сбили. Повреждены четыре частных дома, легковой автомобиль, надворная постройка и линия электропередачи.