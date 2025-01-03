Вновь под обстрел попало белгородское Шебекино: пострадал мужчина

Posted 3 января, 08:53
Published 3 января, 08:53
Modified 3 января, 08:56
Updated 3 января, 08:56
Шебекинский округ вновь попал под обстрел. В Шебекино ранен мужчина. У пострадавшего осколочное ранение грудной клетки. Бригада скорой помощи доставляет его в областную больницу.
Кроме того, в городе выявили повреждения на территории предприятия: в бетонном ограждении и двух «ГАЗелях».
В посёлке Маслова Пристань в результате атаки беспилотника повреждён ангар производственного предприятия, сообщил Гладков.
Напомним, что 31 декабря 2024 года в Шебекино ещё один обстрел не обошёлся без пострадавших. Тогда тоже был ранен мужчина.