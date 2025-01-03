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Posted 3 января, 08:53

Published 3 января, 08:53

Modified 3 января, 08:56

Updated 3 января, 08:56

Вновь под обстрел попало белгородское Шебекино: пострадал мужчина

Вновь под обстрел попало белгородское Шебекино: пострадал мужчина

3 января 2025, 08:53
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова.
Сюжет
Приграничье
3 января 2024 года Шебекинский округ Белгородской области вновь попал под обстрел. В Шебекино ранен мужчина.

Шебекинский округ вновь попал под обстрел. В Шебекино ранен мужчина. У пострадавшего осколочное ранение грудной клетки. Бригада скорой помощи доставляет его в областную больницу.

Кроме того, в городе выявили повреждения на территории предприятия: в бетонном ограждении и двух «ГАЗелях».

В посёлке Маслова Пристань в результате атаки беспилотника повреждён ангар производственного предприятия, сообщил Гладков.

Напомним, что 31 декабря 2024 года в Шебекино ещё один обстрел не обошёлся без пострадавших. Тогда тоже был ранен мужчина.

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#Алёна Мальцева#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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