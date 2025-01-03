В белгородском приграничье серьёзно ранен мужчина

Posted 3 января, 06:09
Published 3 января, 06:09
Modified 3 января, 06:43
Updated 3 января, 06:43
Вновь Белгородская область попала под атаку дронов. В селе Ясные Зори Белгородского района серьёзно ранен мирный житель.
У пострадавшего мужчины минно-взрывная травма и ранение ноги. Бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода. Сейчас его состояние медики оценивают как тяжёлое.
О других последствиях атаки пока ничего не известно. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что подробности сообщат после подомового обхода в светлое время суток.
Напомним, что 1 января 2025 года в результате атак ВСУ пострадало четыре человека.