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Posted 3 января, 06:09

Published 3 января, 06:09

Modified 3 января, 06:43

Updated 3 января, 06:43

В белгородском приграничье серьёзно ранен мужчина

В белгородском приграничье серьёзно ранен мужчина

3 января 2025, 06:09
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Приграничье
Утром 3 января 2024 года Белгородский район вновь попал под атаку беспилотников ВСУ. В селе Ясные Зори пострадал мужчина. Его состояние оценивают как тяжёлое.

Вновь Белгородская область попала под атаку дронов. В селе Ясные Зори Белгородского района серьёзно ранен мирный житель.

У пострадавшего мужчины минно-взрывная травма и ранение ноги. Бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода. Сейчас его состояние медики оценивают как тяжёлое.

О других последствиях атаки пока ничего не известно. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что подробности сообщат после подомового обхода в светлое время суток.

Напомним, что 1 января 2025 года в результате атак ВСУ пострадало четыре человека.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Приграничье#Дроны#Мирный житель
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