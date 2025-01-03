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Posted 3 января, 12:38

Published 3 января, 12:38

Modified 3 января, 12:40

Updated 3 января, 12:40

Три БПЛА сбили над Белгородской областью: в МКД в Белгороде выбило окна

Три БПЛА сбили над Белгородской областью: в МКД в Белгороде выбило окна

3 января 2025, 12:38
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
СВО
3 января над Белгородом и областью раздались взрывы. Средства ПВО сбили несколько дронов ВСУ. В Белгороде в одном доме выбило окна.

После долгого затишья над Белгородом вновь раздались громкие звуки. После взрывов на Харьковской горе заметили дым, это же увидели и жители села Беловское в Белгородском районе.

В одном из домов спального района Белгорода заметили выбитые окна.

После этого РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ сообщило о том, что системами ПВО над Белгородской областью сбили три беспилотника ВСУ. Ещё три дрона уничтожены над соседней Воронежской областью.

Напомним, что 19 декабря 2024 года над Белгородом тоже сообщали о сбитом БПЛА. Были повреждены окна и дверь в одном здании, а также восемь автомобилей, которые находились рядом с социальным объектом.

Фото: Соцсети
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#Алёна Мальцева#Происшествия#Белгород#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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