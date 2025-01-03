Три БПЛА сбили над Белгородской областью: в МКД в Белгороде выбило окна

Posted 3 января, 12:38
Published 3 января, 12:38
Modified 3 января, 12:40
Updated 3 января, 12:40
После долгого затишья над Белгородом вновь раздались громкие звуки. После взрывов на Харьковской горе заметили дым, это же увидели и жители села Беловское в Белгородском районе.
В одном из домов спального района Белгорода заметили выбитые окна.
После этого РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ сообщило о том, что системами ПВО над Белгородской областью сбили три беспилотника ВСУ. Ещё три дрона уничтожены над соседней Воронежской областью.
Напомним, что 19 декабря 2024 года над Белгородом тоже сообщали о сбитом БПЛА. Были повреждены окна и дверь в одном здании, а также восемь автомобилей, которые находились рядом с социальным объектом.