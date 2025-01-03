Поломавшийся арт-объект «Калейдоскоп» в Белгороде вытащили из реки

Posted 3 января, 12:22
Published 3 января, 12:22
Modified 3 января, 12:49
Updated 3 января, 12:49
Многострадальный арт-объект «Калейдоскоп» достали из реки и увезли в неизвестном направлении.
Напомним, что отправилась часть конструкции в свободное плаванье ещё в ноябре 2024 года. От места «жительства» в реке напротив «БелГУ» несколько треугольников уплыли в парк Победы и застряли в камышах недалеко от бывшего зоопарка в Белгороде.
«Калейдоскоп» установило архитектурное бюро «Дирекция пространственного развития „10““. Почти два года после они судились с „Белгорблагоустройством“ из-за того, что последние не стали платить 5,4 млн рублей за арт-объект из-за нарушения сроков сдачи объекта. В итоге суд всё-таки встал на сторону подрядчика.
В ноябре журналистка Бел.Ру связывалась с директором бюро Анной Гамурак из-за поломки объекта. Тогда она рассказала, что сейчас «Дирекция» не несёт никаких обязательств по обслуживанию «Калейдоскопа», а срок гарантии истёк.
19 ноября в мэрии пообещали, что осенью 2024 года объект уберут на зимнее хранение, а решат, будут ли его восстанавливать, только весной 2025 года, если на это будет финансирование.