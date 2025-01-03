Поломавшийся арт-объект «Калейдоскоп» в Белгороде вытащили из реки

Напомним, что отправилась часть конструкции в свободное плаванье ещё в ноябре 2024 года. От места «жительства» в реке напротив «БелГУ» несколько треугольников уплыли в парк Победы и застряли в камышах недалеко от бывшего зоопарка в Белгороде.