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Posted 3 января, 12:22

Published 3 января, 12:22

Modified 3 января, 12:49

Updated 3 января, 12:49

Поломавшийся арт-объект «Калейдоскоп» в Белгороде вытащили из реки

Поломавшийся арт-объект «Калейдоскоп» в Белгороде вытащили из реки

3 января 2025, 12:22
Фото: bel.ru.
Сюжет
Новости Белгорода
Белгородцы заметили, что арт-объект «Калейдоскоп», который поломался ещё в ноябре и отправился плавать по Везёлке, наконец-то достали из воды.

Многострадальный арт-объект «Калейдоскоп» достали из реки и увезли в неизвестном направлении.

Напомним, что отправилась часть конструкции в свободное плаванье ещё в ноябре 2024 года. От места «жительства» в реке напротив «БелГУ» несколько треугольников уплыли в парк Победы и застряли в камышах недалеко от бывшего зоопарка в Белгороде.

«Калейдоскоп» установило архитектурное бюро «Дирекция пространственного развития „10““. Почти два года после они судились с „Белгорблагоустройством“ из-за того, что последние не стали платить 5,4 млн рублей за арт-объект из-за нарушения сроков сдачи объекта. В итоге суд всё-таки встал на сторону подрядчика.

В ноябре журналистка Бел.Ру связывалась с директором бюро Анной Гамурак из-за поломки объекта. Тогда она рассказала, что сейчас «Дирекция» не несёт никаких обязательств по обслуживанию «Калейдоскопа», а срок гарантии истёк.

19 ноября в мэрии пообещали, что осенью 2024 года объект уберут на зимнее хранение, а решат, будут ли его восстанавливать, только весной 2025 года, если на это будет финансирование.

Фото: telegram-канал «Блэтгород»
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#Алёна Мальцева#Новости Белгорода#Белгорблагоустройство#Белгород#Арт-объект#Калейдоскоп
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