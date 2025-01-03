Полежаев, Сергиенко, Андросов: кому ещё вынесли приговор в Белгороде в 2024 году?

По словам защитника, чиновница признала, что участвовала в передаче 107 тыс. рублей с удержанием как процент 7 тыс. рублей через тайники, но взрывчатку или её компоненты не передавала и в руки не брала. Адвокат утверждал, что девушку подставил её бывший муж Евгений Кисель, который сейчас находится на Украине, об этой же версии говорят и родственники подсудимой. Её супруг ранее был судим за наркотики, а Виктория думала, что деньги в тайник ей надо передать из-за этого, о теракте она якобы не знала.