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Posted 3 января, 07:00

Published 3 января, 07:00

Modified 3 января, 07:00

Updated 3 января, 07:00

Нескольким белгородским чиновникам вынесли приговоры в 2024 году

Полежаев, Сергиенко, Андросов: кому ещё вынесли приговор в Белгороде в 2024 году?

3 января 2025, 07:00
Фото: Изображение Midjourney.

Нескольким белгородским чиновникам вынесли приговоры в 2024 году

Сюжет
Эксклюзив
В Белгородской области в 2024 году нескольким бывшим чиновникам вынесли приговоры по коррупционным (и не только) статьям. Журналистка редакции Бел.Ру вспомнила самые интересные из них и собрала в одном материале.

Александр Сергиенко — экс-мэр Старого Оскола

О задержании Александра Сергиенко стало известно 20 марта 2023 года. Тогда сообщалось, что его подозревали в совершении нескольких преступлений по статье 290 УК РФ «Получение взятки».

Бывший чиновник, по данным следствия, с сентября 2017 по декабрь 2021 года помогал коммерческим организациям в предоставлении земельных участков в аренду, получении разрешительной документации на строительство, а также помогал директору организации. По информации СК, Сергиенко получил взятки в виде имущества и незаконных услуг имущественного характера на сумму свыше 30 млн рублей.

Уже на следующий Сергиенко уволили с нового места работы. Его заключили под стражу 21 марта 2023 года, решение Свердловского районного суда пытались изменить, но апелляцию отклонили.

На домашний арест Сергиенко так и не перевели, несмотря на проблемы со здоровьем. Сообщалось, что у него серьёзная болезнь почек, о чём он и его защитник говорили в суде, требуя изменить меру пресечения.

26 августа 2024 года Свердловский районный суд приговорил Александра Сергиенко к 12 годам колонии и штрафу в 20 млн рублей. Также ему запретили в течение 10 лет занимать должности в госучреждениях.

Защита обжаловала приговор. 12 декабря стал известен вердикт после апелляции — 11 лет и 9 месяцев тюрьмы, штраф в размере 19,5 млн рублей и лишение права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью на срок 9 лет и 6 месяцев.

Подробнее в сюжете Бел.Ру «Дело Александра Сергиенко».

Экс-мэр Старого Оскола приговорён к более 11 годам тюрьмы.
Экс-мэр Старого Оскола приговорён к более 11 годам тюрьмы.. Фото: страница Александра Сергиенко в соцсети
«У суда должно быть мужество»: Сергиенко в последнем слове попросил о справедливости
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Эдуард Андросов — бывший гендиректор цемзавода и экс-депутат горсовета Белгорода

Региональный следком возбудил уголовное дело против бывшего генерального директора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова по обвинению в даче взятки группой лиц по предварительному сговору 1 декабря 2023 года. Его отправили под домашний арест после признания вины.

В ходе проверки с 10 октября по 27 октября 2023 года сотрудники Росприроднадзора выявили на цемзаводе 29 нарушений экологического законодательства. По версии следствия, из-за этого 30 ноября 2023 года должностному лицу Росприроднадзора передали взятку в размере 500 тыс. рублей, чтобы избежать ответственности и получить покровительство при будущих проверках.

На первом заседании по делу 28 февраля 2024 года Андросов признал вину полностью. По данным прокуратуры, в передаче взятки участвовала глава филиала «Центра лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» (ЦЛАТИ) по Белгородской области Елена Алёнина.

Андросов сложил полномочия депутата Белгородского городского совета, а его членство в партии «Единая Россия» приостановили.

В итоге фигурантам назначили условные сроки: Андросову — семь лет и штраф 1 млн рублей, Алёниной дали пять лет и штраф 500 тыс. рублей. Кроме того, обоим запретили занимать руководящие должности — на срок 3 года и 2,5 года соответственно.

Эдуарду Андросову назначили семь лет условно за дачу взятки
Эдуарду Андросову назначили семь лет условно за дачу взятки. Фото: bel.ru
Цемзавод старый, должен работать: Андросов о том, что побудило его дать взятку
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Константин Полежаев — экс-мэр Белгорода и бывший замгубернатора по ЖКХ

О задержании Константина Полежаева стало известно 21 июля 2023 года. Поводом стало подозрение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Незадолго до этого глава региона уволил Полежаева с поста замгубернатора «за систематическое невыполнение обязанностей».

В марте 2024 года дело передали в суд. Как выяснило следствие, с начала 2020 года по январь 2023 года Полежаев получил от гендиректора коммерческого предприятия два авто премиум-класса на сумму более 18 млн рублей, а именно Land Rover Defender и Porsche Panamera. В свою очередь экс-чиновник должен был содействовать в заключении Фондом содействия реформированию ЖКХ договоров на выполнение работ по капремонту многоквартирных домов Белгорода, продлении срока договоров, приёмке и оплате выполненных работ.

В суде уточнили, что получил Полежаев 18 млн 849 тыс. 642 рубля от директора ООО «СК „Инвестпромэлит„“ Александра Вивтюка. В 2020 году Вивтюк заключил контракт с водоканалом на строительство очистных. В 2022 году, как утверждает следствие, Константин Полежаев снова оказал содействие Вивтюку в получении контракта на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Белгороде. Стоимость выполненных работ составила не менее 170 миллионов рублей и другие эпизоды.

На полученном от предпринимателя Porsche Полежаев поехал в Крым, ещё и в кепке с логотипом этой машины. В Ялте он переночевал в отеле Mriya Resort & SPA 5*, где самый дешёвый номер обойдётся в 31 тыс. рублей за ночь.

Адвокат Сергей Анохин заявил, что ему и подсудимому угрожали с помощью СМС с неизвестных номеров.

Суд назначил бывшему чиновнику пять лет лишения свободы со штрафом 36 млн и лишением права занимать госдолжности на восемь лет. На последнем слове Полежаев заявил, что подписал контракт с Минобороны и пойдёт служить на СВО. 21 октября его дело приостановили, и он отправился на службу.

Подробнее об истории чиновника читайте в сюжете Бел.Ру.

Константину Полежаеву дали пять лет лишения свободы за получение взятки в размере более 18 млн рублей
Константину Полежаеву дали пять лет лишения свободы за получение взятки в размере более 18 млн рублей. Фото: 1MI
Кепку Porsche Полежаеву вернут: как прошло последнее заседание экс-замгубернатора
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Анатолий Тарасенко и Александр Алексеев — экс-главы Вейделевского района

В декабре 2022 года стало известно, что Анатолий Тарасенко покидает пост главы Вейделевского района после претензий силовиков. Спустя время появилась информация, что его подозревают в получении взятки, превышении полномочий и в нецелевом расходовании бюджетных средств в крупном размере.

Бывший глава Вейделевского района заплатит штраф в размере 1 млн 300 тыс. рублей и не сможет занимать должности в органах власти в течение двух лет. Бывший глава управления строительства и ЖКХ Тарас Марчук заплатит больше — 3,4 млн рублей, должности он не сможет занимать в течение пяти лет.

Следствие установило, что в 2019 году Тарасенко получил взятку в виде имущества на сумму 51 тыс. рублей от подрядчика, работающего в районе, через Марчука. В 2022 году бывшего главу района поймали на нецелевом расходовании субсидии на ремонт дорог в размере 3 млн рублей и превышении полномочий: он требовал от предпринимателей внести в фонд содействия развитию района не менее 28 млн рублей.

Марчук, помимо посредничества в передаче взятки, в марте 2018 года потребовал от подрядчика заключить договор подряда с аффилированным ему ИП на ремонт детского сада, присвоив 900 тысяч рублей, что является взяткой в особо крупном размере.

Интересно, что в 2024 году приговор вынесли и тому, кто сменил Тарасенко на посту главы Вейделевского района. Александр Алексеев проработал всего лишь год в этой должности — и у силовиков тоже к нему появились претензии: его подозревали в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

20 августа стало известно, что Алексеева приговорили к трём годам исправительной колонии, также его на два года лишили возможности занимать должности в органах власти. По информации СК, в 2023 году экс-глава Вейделевского района дал поручение подчинённым из администрации, чтобы они они высадили растения на прилегающей к его дому территории, хотя кустарники и деревья должны были появиться возле образовательных учреждений.

Бывший глава Вейделевского района заплатит штраф больше 1 млн рублей
Приговор вынесли и тому, кто занял пост после Тарасенко
Бывший глава Вейделевского района заплатит штраф больше 1 млн рублей. Фото: Страница Анатолия Тарасенко в соцсетях
За что пойдёт под суд экс-глава Вейделевского района Анатолий Тарасенко?
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Виктория Шинкарук* — экс-сотрудница правительства Белгородской области

Викторию Шинкарук* обвиняли в подготовке теракта по указанию ВСУ. Свою вину она не признавала. По версии следствия, девушка и её сообщник — слесарь Александр Холодков* — передали ВСУ 500 тыс. рублей и прятали взрывчатку в тайниках. Они два года ждали рассмотрения дела, находясь в СИЗО, в августе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд Москвы получил дело на рассмотрение.

По словам защитника, чиновница признала, что участвовала в передаче 107 тыс. рублей с удержанием как процент 7 тыс. рублей через тайники, но взрывчатку или её компоненты не передавала и в руки не брала. Адвокат утверждал, что девушку подставил её бывший муж Евгений Кисель, который сейчас находится на Украине, об этой же версии говорят и родственники подсудимой. Её супруг ранее был судим за наркотики, а Виктория думала, что деньги в тайник ей надо передать из-за этого, о теракте она якобы не знала.

25 сентября Викторию Шинкарук и Александра Холодкова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

19 декабря 2024 года суд вынес приговор: Шинкарук дали 21 год колонии, ей назначили штраф 1,5 млн рублей. Холодков же проведёт пять лет в тюрьме, а оставшиеся 16 лет — в колонии особого режима. Виновными их признали сразу по пяти статьям УК РФ:

  • в участии в террористическом сообществе;
  • незаконном обороте взрывчатых веществ;
  • контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, совершённой организованной группой;
  • приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ;
  • приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.

* Виктория Шинкарук и Александр Холодков внесены в перечень экстремистов и террористов

Викторию Шинкарук приговорили к 21 году тюрьмы
Викторию Шинкарук приговорили к 21 году тюрьмы. Фото: «Регнум»
Мины и деньги «для уплаты долга»? Новые детали дела экс-чиновницы Шинкарук*
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Кто в ожидании?

В СИЗО продолжает ожидать приговора бывший мэр Белгорода Антон Иванов. О его задержании стало известно 8 марта 2023 года по обвинению в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере, а также в двух преступлениях по части 3 статьи 285 УК РФ за злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями.

Следователи утверждают, что с февраля 2019 по февраль 2021 года Иванов получил от руководителя организации взятки на сумму более 3,7 млн рублей за обеспечение контракта по строительству социальных объектов и непринятие мер по взысканию долгов. В результате ущерб составил более 50 млн рублей. Кроме того, обвиняемый продавал земельные участки под ИЖС без согласования стоимости с уполномоченным органом и без обязательств по инвестированию в строительство инженерных коммуникаций. Ущерб бюджету Белгородской области оценили в 13 млн рублей.

Сам Иванов вину не признаёт и называет обвинения «надуманными».

BMW 320 обошёлся бывшему мэру Белгорода Антону Иванову всего в тысячу рублей
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В декабре 2024 года выяснилось, что претензии есть и к экс-гендиректору Белоблводоканала Александру Николаеву. Его обвиняют в получении нескольких взяток на общую сумму 19 млн рублей. Николаева пока отправили под домашний арест.

По версии следствия, бывший чиновник с декабря 2022 года по август 2023 года получил незаконное денежное поощрение от трёх директоров коммерческих организаций, которые выполняли подрядные работы для водоканала.

По информации Бел.Ру, расследование по делу о взятках в областном водоканале может быть связано с уголовным делом против Константина Полежаева.

Что известно о задержании экс-директора Белоблводоканала за взятки
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#Алёна Мальцева#Приговор#Общество#Белгородская область#Константин Полежаев#Уголовные дела#Александр Сергиенко#Эксклюзив#Белгород#Александр Николаев#Антон Иванов#Взятки#Анатолий Тарасенко#Эдуард Андросов#Виктория Шинкарук
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