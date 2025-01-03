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Posted 3 января, 08:11

Published 3 января, 08:11

Modified 3 января, 08:13

Updated 3 января, 08:13

«Магазины на колёсах» обеспечивают около 20 тысяч белгородцев в приграничье

«Магазины на колёсах» обеспечивают около 20 тысяч белгородцев в приграничье

3 января 2025, 08:11
Фото: Изображение Midjourney.
100 мобильных продуктовых в предыдущем году обеспечивали 200 поселений Белгородской области, находящихся в приграничье, которое регулярно подвергается атакам БПЛА.

В прошедшем году в Белгородской области в небольших населённых пунктах, расположенных вблизи границы, работало 100 мобильных автомагазинов. Они обслуживали 200 населённых пунктов или около 20 тыс. человек.

При этом приезжают автолавки и в те населённые пункты, где оперативная ситуация остаётся острой. Все дополнительные передвижения по приграничью — это дополнительный риск для жизни водителей в условиях атак беспилотников.

3 января Вячеслав Гладков попросил белгородцев всегда сообщать о проблемах с «лавками на колёсах»: о сбитых графиках приезда или нарушении поставки продуктов. В свою очередь губернатор пообещал, что он и главы муниципалитетов постараются «максимально быстро реагировать» на такие жалобы.

Главная задача властей по словам Гладкова — обеспечить безопасность и защитить людей, сделать всё возможное для спасения их жизней и здоровья.

Напомним, что всего с помощью таких мобильных торговых точек обслуживается около 650 поселений, где проживает 51 тыс. человек.

В прошлом году автолавки привезли продукты для более 51 тысячи белгородцев
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#Алёна Мальцева#Общество
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