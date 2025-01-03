«Магазины на колёсах» обеспечивают около 20 тысяч белгородцев в приграничье

Posted 3 января, 08:11
Published 3 января, 08:11
Modified 3 января, 08:13
Updated 3 января, 08:13
В прошедшем году в Белгородской области в небольших населённых пунктах, расположенных вблизи границы, работало 100 мобильных автомагазинов. Они обслуживали 200 населённых пунктов или около 20 тыс. человек.
При этом приезжают автолавки и в те населённые пункты, где оперативная ситуация остаётся острой. Все дополнительные передвижения по приграничью — это дополнительный риск для жизни водителей в условиях атак беспилотников.
3 января Вячеслав Гладков попросил белгородцев всегда сообщать о проблемах с «лавками на колёсах»: о сбитых графиках приезда или нарушении поставки продуктов. В свою очередь губернатор пообещал, что он и главы муниципалитетов постараются «максимально быстро реагировать» на такие жалобы.
Главная задача властей по словам Гладкова — обеспечить безопасность и защитить людей, сделать всё возможное для спасения их жизней и здоровья.
Напомним, что всего с помощью таких мобильных торговых точек обслуживается около 650 поселений, где проживает 51 тыс. человек.