«Магазины на колёсах» обеспечивают около 20 тысяч белгородцев в приграничье

3 января Вячеслав Гладков попросил белгородцев всегда сообщать о проблемах с «лавками на колёсах»: о сбитых графиках приезда или нарушении поставки продуктов. В свою очередь губернатор пообещал, что он и главы муниципалитетов постараются «максимально быстро реагировать» на такие жалобы.