Белгородка уже шесть месяцев растит несуществующего ребёнка через «Госуслуги»

Posted 3 января, 13:07
Published 3 января, 13:07
Modified 3 января, 13:09
Updated 3 января, 13:09
Жительница Старого Оскола Белгородской области столкнулась с ошибкой сервиса «Госуслуги». Там ей пришло свидетельство о рождении ребёнка, которого она не рожала. Эту ошибку не могут исправить с июля 2024 года.
Якобы девушка стала матерью 22 мая. На «Госуслугах» появились записи о поле, росте, весе и месте рождения её ребёнка — перинатальный центр в Старом Осколе. Однако она не была в роддоме в мае: этот ребёнок не её.
Женщина обратилась в больницу с просьбой удалить недостоверную запись, но главврач Светлана Немцева пояснила, что заявление на удаление свидетельства о рождении ребёнка передали в ЕГИСЗ, его рассматривает Минздрав РФ с июля 2024 года.
Однако на данный момент решения ведомства о таинственном сыне пока нет.