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Posted 3 января, 13:07

Published 3 января, 13:07

Modified 3 января, 13:09

Updated 3 января, 13:09

Белгородка уже шесть месяцев растит несуществующего ребёнка через «Госуслуги»

Белгородка уже шесть месяцев растит несуществующего ребёнка через «Госуслуги»

3 января 2025, 13:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Медицина
Белгородка из-за ошибки на «Госуслугах» стала матерью несуществующего ребёнка. Свидетельство о рождении не могут удалить уже больше полугода.

Жительница Старого Оскола Белгородской области столкнулась с ошибкой сервиса «Госуслуги». Там ей пришло свидетельство о рождении ребёнка, которого она не рожала. Эту ошибку не могут исправить с июля 2024 года.

Якобы девушка стала матерью 22 мая. На «Госуслугах» появились записи о поле, росте, весе и месте рождения её ребёнка — перинатальный центр в Старом Осколе. Однако она не была в роддоме в мае: этот ребёнок не её.

Женщина обратилась в больницу с просьбой удалить недостоверную запись, но главврач Светлана Немцева пояснила, что заявление на удаление свидетельства о рождении ребёнка передали в ЕГИСЗ, его рассматривает Минздрав РФ с июля 2024 года.

Однако на данный момент решения ведомства о таинственном сыне пока нет.

Фото: Telegram-канал "ОК! Старый Оскол"
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#Алёна Мальцева#Старый Оскол#Медицина#Госуслуги#Свидетельство о рождении#Новости Старого Оскола#Ошибка#Белгород
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