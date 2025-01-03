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Posted 3 января, 13:22

Published 3 января, 13:22

Modified 3 января, 13:26

Updated 3 января, 13:26

Белгород, Шебекинский и Белгородский районы попали под атаку дронов ВСУ

Белгород, Шебекинский и Белгородский районы попали под атаку дронов ВСУ

3 января 2025, 13:22
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова.
Сюжет
ВСУ
3 ноября стало известно о последствиях сбития беспилотников над Белгородской областью. Повреждения выявили в Белгороде, приграничных Шебекинском и Белгородском районах.

Три населённых пункта Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ 3 ноября, обошлось без пострадавших.

В Белгороде системами ПВО сбили дрон, осколки повредили остекление нескольких квартир дома.

В селе Муром Шебекинского округа беспилотник атаковал машину, её водитель уцелел.

В посёлке Политотдельский Белгородского района дрон взорвался возле частного дома, повредив гараж, сообщает Вячеслав Гладков.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#ВСУ#Беспилотники#Политотдельский#Шебекинский округ
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