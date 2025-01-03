Белгород, Шебекинский и Белгородский районы попали под атаку дронов ВСУ

Posted 3 января, 13:22
Published 3 января, 13:22
Modified 3 января, 13:26
Updated 3 января, 13:26
Три населённых пункта Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ 3 ноября, обошлось без пострадавших.
В Белгороде системами ПВО сбили дрон, осколки повредили остекление нескольких квартир дома.
В селе Муром Шебекинского округа беспилотник атаковал машину, её водитель уцелел.
В посёлке Политотдельский Белгородского района дрон взорвался возле частного дома, повредив гараж, сообщает Вячеслав Гладков.