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Posted 3 января, 15:30

Published 3 января, 15:30

Modified 3 января, 15:30

Updated 3 января, 15:30

Атаки дронов и зимняя рыбалка арт-объектов за 5,4 млн рублей: итоги 3 января

Атаки дронов и зимняя рыбалка арт-объектов за 5,4 млн рублей: итоги 3 января

3 января 2025, 15:30
Фото: Изображение Midjourney.
За 3 ноября Белгородская область несколько раз попала под атаки беспилотников. Двое пострадавших, есть повреждения в Белгороде и других поселениях региона.

Атака дронов на Белгородскую область: двое мирных жителей пострадало

Белгородская область снова попала под атаки дронов. В селе Ясные Зори серьёзно ранен мирный житель. У него минно-взрывная травма и ранение ноги. Его состояние оценивают как тяжёлое, бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу №2 Белгорода.

Шебекинский округ также подвергся обстрелу. В Шебекино ранен мужчина. У него осколочное ранение груди. Бригада скорой помощи доставила его в областную больницу. Также обнаружены повреждения на территории предприятия: две ГАЗели. В посёлке Маслова Пристань повреждён ангар производственного предприятия.

В Белгороде система ПВО сбила беспилотник. Осколки повредили окна в нескольких квартирах многоэтажного дома.

В селе Муром Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль.

В посёлке Политотдельский Белгородского района дрон взорвался рядом с частным домом, повредив гараж.

В белгородском приграничье серьёзно ранен мужчина
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«Калейдоскоп» выловили из реки в Белгороде

Арт-объект «Калейдоскоп» наконец-то достали из реки. В ноябре 2024 года часть его конструкции отделилась и уплыла к парку Победы.

«Калейдоскоп» установило архитектурное бюро «Дирекция пространственного развития „10“». Директор бюро Анна Гамурак говорила, что они не несут обязательств по обслуживанию «Калейдоскопа», а срок гарантии истёк.

В ноябре в мэрии обещали, что осенью 2024 года объект будет убран на зимнее хранение, а решение о его восстановлении примут весной 2025 года при наличии финансирования.

Поломавшийся арт-объект «Калейдоскоп» в Белгороде вытащили из реки
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Зачатие через «Госуслуги»: белгородка из-за ошибки стала мамой несуществующего ребёнка

Жительница Белгородской области обнаружила ошибку на «Госуслугах»: ей пришло свидетельство о рождении ребенка, которого она не рожала. Эту ошибку не могут исправить с июля 2024 года.

Девушка якобы родила 22 мая в перинатальном центре в Старом Осколе. Однако она не была матерью этого ребёнка. Она обратилась в больницу с просьбой удалить запись, но главврач Светлана Немцева сообщила, что заявление на удаление свидетельства находится на рассмотрении Минздрава РФ с июля 2024 года, и решения пока нет.

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