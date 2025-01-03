Атаки дронов и зимняя рыбалка арт-объектов за 5,4 млн рублей: итоги 3 января

Девушка якобы родила 22 мая в перинатальном центре в Старом Осколе. Однако она не была матерью этого ребёнка. Она обратилась в больницу с просьбой удалить запись, но главврач Светлана Немцева сообщила, что заявление на удаление свидетельства находится на рассмотрении Минздрава РФ с июля 2024 года, и решения пока нет.