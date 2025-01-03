Атаки дронов и зимняя рыбалка арт-объектов за 5,4 млн рублей: итоги 3 января

Posted 3 января, 15:30
Published 3 января, 15:30
Modified 3 января, 15:30
Updated 3 января, 15:30
Белгородская область снова попала под атаки дронов. В селе Ясные Зори серьёзно ранен мирный житель. У него минно-взрывная травма и ранение ноги. Его состояние оценивают как тяжёлое, бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу №2 Белгорода.
Шебекинский округ также подвергся обстрелу. В Шебекино ранен мужчина. У него осколочное ранение груди. Бригада скорой помощи доставила его в областную больницу. Также обнаружены повреждения на территории предприятия: две ГАЗели. В посёлке Маслова Пристань повреждён ангар производственного предприятия.
В Белгороде система ПВО сбила беспилотник. Осколки повредили окна в нескольких квартирах многоэтажного дома.
В селе Муром Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль.
В посёлке Политотдельский Белгородского района дрон взорвался рядом с частным домом, повредив гараж.
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