Необычная женщина пришла на приём к Вячеславу Гладкову

Posted 2 января, 14:46
Published 2 января, 14:46
Modified 2 января, 14:48
Updated 2 января, 14:48
2 января к главе региона по разным вопросам обратились 20 человек. Гладков выделил среди них одну женщину, которая недавно получила российский паспорт, но уже занимается волонтёрством — работает с «Народным фронтом», с батальоном самообороны «Ополчение 31».
«Замечательная, позитивная, много делающая, вовлекающая в этот процесс различные слои населения из других регионов. Прям жить хочется, когда видишь энергию в таких людях! И слава богу, что у нас таких людей очень много», — отметил губернатор.
Вопросы ему задавали разные: о компенсациях за потерянное жильё, о порядке единовременных выплат, о медпомощи, о предоставлении земли многодетным семьям.
Были и другие вопросы — например, по капитальному ремонту. А жители Прохоровского района подняли проблемы очистки рек, строительства детского лагеря и расписания маршруток.
Все обращения взяли в работу. Гладков пообещал и впредь давать точные и честные ответы на проблемные вопросы.