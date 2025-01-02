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Posted 2 января, 14:46

Published 2 января, 14:46

Modified 2 января, 14:48

Updated 2 января, 14:48

Гладков провёл личный приём

Необычная женщина пришла на приём к Вячеславу Гладкову

2 января 2025, 14:46
Фото: правительство Белгородской области. Гладков провёл личный приём
Губернатор провёл личный приём белгородцев, по итогам которого поделился впечатлениями.

2 января к главе региона по разным вопросам обратились 20 человек. Гладков выделил среди них одну женщину, которая недавно получила российский паспорт, но уже занимается волонтёрством — работает с «Народным фронтом», с батальоном самообороны «Ополчение 31».

«Замечательная, позитивная, много делающая, вовлекающая в этот процесс различные слои населения из других регионов. Прям жить хочется, когда видишь энергию в таких людях! И слава богу, что у нас таких людей очень много», — отметил губернатор.

Вопросы ему задавали разные: о компенсациях за потерянное жильё, о порядке единовременных выплат, о медпомощи, о предоставлении земли многодетным семьям.

Были и другие вопросы — например, по капитальному ремонту. А жители Прохоровского района подняли проблемы очистки рек, строительства детского лагеря и расписания маршруток.

Все обращения взяли в работу. Гладков пообещал и впредь давать точные и честные ответы на проблемные вопросы.

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#Евгений Грицков#Общество#Личный приём
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