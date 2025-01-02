Как пережить 1 января и начать год правильно

Posted 2 января, 06:39
Published 2 января, 06:39
Modified 2 января, 06:41
Updated 2 января, 06:41
Традиция отмечать Новый год 1 января появилась в России благодаря указу Петра I в 1699 году. До этого дата праздника приходилась на 1 сентября. Пётр Великий предписал украшать дома хвойными ветвями и зажигать огни, заложив основы современного празднования. Впоследствии, с переходом на григорианский календарь в 1919 году, привычка встречать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января окончательно закрепилась. Сегодня Россия — одна из немногих стран, где отмечается два Новых года: «новый стиль» 1 января и «старый стиль» 13 января.
Согласно народным поверьям, первый день года может задать тон всему году. Приметы предостерегают:
Не занимайте деньги — это приведёт к финансовым трудностям.
Избегайте тяжёлой работы, чтобы год не оказался изнуряющим.
Избегайте скандалов и ссор — они могут омрачить весь год.
Не выносите мусор, чтобы не «выбросить удачу».
А вот что принесёт успех и благополучие:
Наденьте что-то новое — это символизирует обновление и привлекает перемены.
Сформулируйте цели на год — записанные намерения чаще превращаются в реальность.
Проводите время с близкими или займитесь любимым делом — создайте позитивный настрой.
Обильные угощения и алкоголь на новогоднем празднике — неизменные атрибуты. Однако утром 1 января организм может потребовать помощи. Вот несколько проверенных методов:
Выспитесь: полноценный отдых — главное средство восстановления.
Пейте больше жидкости: минералка, морсы и сладкий чай идеально подходят.
Ешьте лёгкую и горячую пищу: бульон, уха или хаш быстро вернут силы.
Избегайте маринадов с уксусом: лучше выбирать натуральный рассол.
В православной традиции 1 января посвящено святому мученику Вонифатию — символу избавления от пагубных привычек. Многие верующие в этот день молятся о здоровье и благополучии. Кроме того, 1 января чтут память Ильи Муромца, которого связывают с предсказаниями на урожай. Тёплая ночь 1 января считалась хорошей приметой для будущего года.
1 января также стало своеобразным днём борьбы с похмельем. Этот неофициальный праздник, поддерживаемый фармацевтами, популяризует препараты для восстановления. Однако традиционные средства — рассол и куриный бульон — остаются фаворитами для большинства.
По мнению специалистов, два главных правила помогут начать год правильно:
Выспитесь: проведите ночь в спокойствии, а утро посвятите полноценному отдыху. 8 часов сна восстановят энергию и помогут улучшить гормональный баланс организма.
Активный отдых: прогуляйтесь или покатайтесь на коньках. Снежные игры или неспешные прогулки по зимнему пейзажу создадут радостный настрой и повысят уровень эндорфинов.
Чтобы начать год на позитивной ноте:
Начните Новый год с ясной головой и открытым сердцем — и он обязательно принесёт радость и успех!
Источники: life.ru, aif.ru, nashgorod.ru