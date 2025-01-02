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Posted 2 января, 06:39

Published 2 января, 06:39

Modified 2 января, 06:41

Updated 2 января, 06:41

Как пережить 1 января и начать год правильно

Как пережить 1 января и начать год правильно

2 января 2025, 06:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
1 января — это первый день нового года и идеальная возможность заложить основу для следующих 12 месяцев. Как провести его так, чтобы настроиться на успех и восстановить силы после праздника? Давайте разберёмся.

История Нового года: как всё начиналось

Традиция отмечать Новый год 1 января появилась в России благодаря указу Петра I в 1699 году. До этого дата праздника приходилась на 1 сентября. Пётр Великий предписал украшать дома хвойными ветвями и зажигать огни, заложив основы современного празднования. Впоследствии, с переходом на григорианский календарь в 1919 году, привычка встречать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января окончательно закрепилась. Сегодня Россия — одна из немногих стран, где отмечается два Новых года: «новый стиль» 1 января и «старый стиль» 13 января.

Приметы 1 января: как поймать удачу за хвост

Согласно народным поверьям, первый день года может задать тон всему году. Приметы предостерегают:

  • Не занимайте деньги — это приведёт к финансовым трудностям.

  • Избегайте тяжёлой работы, чтобы год не оказался изнуряющим.

  • Избегайте скандалов и ссор — они могут омрачить весь год.

  • Не выносите мусор, чтобы не «выбросить удачу».

А вот что принесёт успех и благополучие:

  • Наденьте что-то новое — это символизирует обновление и привлекает перемены.

  • Сформулируйте цели на год — записанные намерения чаще превращаются в реальность.

  • Проводите время с близкими или займитесь любимым делом — создайте позитивный настрой.

Фото: ru.freepik.com

Как восстановить силы после застолья

Обильные угощения и алкоголь на новогоднем празднике — неизменные атрибуты. Однако утром 1 января организм может потребовать помощи. Вот несколько проверенных методов:

Перед праздником

  • Съешьте что-нибудь сытное перед застольем — это замедлит всасывание алкоголя.
  • Чередуйте алкоголь с водой, чтобы уменьшить нагрузку на организм.
  • Старайтесь не смешивать разные виды алкоголя.

На следующий день

  • Выспитесь: полноценный отдых — главное средство восстановления.

  • Пейте больше жидкости: минералка, морсы и сладкий чай идеально подходят.

  • Ешьте лёгкую и горячую пищу: бульон, уха или хаш быстро вернут силы.

  • Избегайте маринадов с уксусом: лучше выбирать натуральный рассол.

Фото: ru.freepik.com

Духовная сторона Нового года

В православной традиции 1 января посвящено святому мученику Вонифатию — символу избавления от пагубных привычек. Многие верующие в этот день молятся о здоровье и благополучии. Кроме того, 1 января чтут память Ильи Муромца, которого связывают с предсказаниями на урожай. Тёплая ночь 1 января считалась хорошей приметой для будущего года.

Международный день похмелья

1 января также стало своеобразным днём борьбы с похмельем. Этот неофициальный праздник, поддерживаемый фармацевтами, популяризует препараты для восстановления. Однако традиционные средства — рассол и куриный бульон — остаются фаворитами для большинства.

Фото: ru.freepik.com

2 золотых правила утра: идеальный старт года

По мнению специалистов, два главных правила помогут начать год правильно:

  1. Выспитесь: проведите ночь в спокойствии, а утро посвятите полноценному отдыху. 8 часов сна восстановят энергию и помогут улучшить гормональный баланс организма.

  2. Активный отдых: прогуляйтесь или покатайтесь на коньках. Снежные игры или неспешные прогулки по зимнему пейзажу создадут радостный настрой и повысят уровень эндорфинов.

Фото: ru.freepik.com

Создайте правильный настрой

Чтобы начать год на позитивной ноте:

  • Откажитесь от излишеств.
  • Посвятите 1 января простым, но важным действиям: прогуляйтесь, наведите порядок дома или начните что-то новое.
  • Составьте список целей на год — мечты превращаются в планы, если их записать.
  • Дарите тепло своим близким: обнимите их и выразите благодарность.
  • Наденьте удобную одежду и смотрите любимые фильмы.
  • Приготовьте что-то лёгкое, но вкусное: салат с зеленью, фруктовое ассорти или тёплое какао.
  • Послушайте музыку, которая приносит радость.
  • Почитайте вдохновляющую книгу или начните вести дневник благодарности.
  • Займитесь творчеством: рисуйте, вяжите, создайте что-то своими руками.
  • Проведите время на свежем воздухе: кормите птиц, катайтесь на санках или просто гуляйте.
  • Сделайте лёгкую зарядку или йогу — это поможет телу проснуться и настроиться на день.
  • Посмотрите интересный документальный фильм или образовательное видео, чтобы начать год с нового знания.
  • Спланируйте небольшое путешествие на ближайшие выходные, чтобы было чему радоваться.

Начните Новый год с ясной головой и открытым сердцем — и он обязательно принесёт радость и успех!

Источники: life.ru, aif.ru, nashgorod.ru

Фото: ru.freepik.com
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