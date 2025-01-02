Как пережить 1 января и начать год правильно

Традиция отмечать Новый год 1 января появилась в России благодаря указу Петра I в 1699 году. До этого дата праздника приходилась на 1 сентября. Пётр Великий предписал украшать дома хвойными ветвями и зажигать огни, заложив основы современного празднования. Впоследствии, с переходом на григорианский календарь в 1919 году, привычка встречать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января окончательно закрепилась. Сегодня Россия — одна из немногих стран, где отмечается два Новых года: «новый стиль» 1 января и «старый стиль» 13 января.