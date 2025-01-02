Posted 2 января, 12:47
Published 2 января, 12:47
Modified 2 января, 12:59
Updated 2 января, 12:59
Как сообщает iz.ru, ссылаясь на поздравительную речь Шора, постсоветские страны должны стать единым экономическим и политическим пространством. Политик уверен, что страны должны придерживаться единой политики безопасности, чтобы вновь стать сильным союзом. Шор уверен, что с таким альянсом будет считаться и весь остальной мир. Он обозначил 2025 год периодом, когда стартует реальное воссоединение постсоветских стран.
Председатель «Победы» заявил, что зерна раздора среди постсоветских стран посеял Запад, из-за чего жизнь населения в государствах бывшего СССР ухудшается: не строятся новые дороги, школы и детские сады, не платятся пенсии, растет безработица и ухудшаются жизненные перспективы. В качестве примера он упомянул Молдову, где сегодня существуют серьезные проблемы даже с подачей газа и электричества.
Шор с прискорбием сообщил, что сейчас Молдова находится в пропасти, так как Запад препятствует честным выборам, старается ликвидировать свободу слова и демократию — чтобы республика не смогла вновь стать частью единого своего прошлого. Политик напоминает, что без прошлого нет будущего, и обещает сделать все возможное, чтобы объедение постсоветских стран стало реальностью.
Илан Шор — молдавский предприниматель и политический деятель, известный благодаря основанию оппозиционного блока «Победа». С 2015 по 2019 год был примаром муниципия Оргеев, затем — депутатом парламента Молдовы, председателем политической партии «Шор». В 2019 году из-за политизированного уголовного преследования, начатого действующими властями против него, вынужденно покинул страну. В эмиграции по-прежнему помогает населению Молдовы, воплощает благотворительные и социальные инициативы. Назначен членом попечительского Совета автономной некоммерческой организации «Евразия».