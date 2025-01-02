Шор с прискорбием сообщил, что сейчас Молдова находится в пропасти, так как Запад препятствует честным выборам, старается ликвидировать свободу слова и демократию — чтобы республика не смогла вновь стать частью единого своего прошлого. Политик напоминает, что без прошлого нет будущего, и обещает сделать все возможное, чтобы объедение постсоветских стран стало реальностью.