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Posted 2 января, 12:47

Published 2 января, 12:47

Modified 2 января, 12:59

Updated 2 января, 12:59

Илан Шор: 2025 год даст старт воссоединению постсоветских стран

Илан Шор: 2025 год даст старт воссоединению постсоветских стран

2 января 2025, 12:47
Фото: Телеграм-канал Илана Шора.
Согласно прогнозу председателя молдавского оппозиционного блока «Победа» Илана Шора, полноценное экономическое и политическое воссоединение постсоветских стран начнется уже в наступающем году. Об этом он сказал в новогоднем обращении.

Как сообщает iz.ru, ссылаясь на поздравительную речь Шора, постсоветские страны должны стать единым экономическим и политическим пространством. Политик уверен, что страны должны придерживаться единой политики безопасности, чтобы вновь стать сильным союзом. Шор уверен, что с таким альянсом будет считаться и весь остальной мир. Он обозначил 2025 год периодом, когда стартует реальное воссоединение постсоветских стран.

Председатель «Победы» заявил, что зерна раздора среди постсоветских стран посеял Запад, из-за чего жизнь населения в государствах бывшего СССР ухудшается: не строятся новые дороги, школы и детские сады, не платятся пенсии, растет безработица и ухудшаются жизненные перспективы. В качестве примера он упомянул Молдову, где сегодня существуют серьезные проблемы даже с подачей газа и электричества.

Шор с прискорбием сообщил, что сейчас Молдова находится в пропасти, так как Запад препятствует честным выборам, старается ликвидировать свободу слова и демократию — чтобы республика не смогла вновь стать частью единого своего прошлого. Политик напоминает, что без прошлого нет будущего, и обещает сделать все возможное, чтобы объедение постсоветских стран стало реальностью.

Илан Шор — молдавский предприниматель и политический деятель, известный благодаря основанию оппозиционного блока «Победа». С 2015 по 2019 год был примаром муниципия Оргеев, затем — депутатом парламента Молдовы, председателем политической партии «Шор». В 2019 году из-за политизированного уголовного преследования, начатого действующими властями против него, вынужденно покинул страну. В эмиграции по-прежнему помогает населению Молдовы, воплощает благотворительные и социальные инициативы. Назначен членом попечительского Совета автономной некоммерческой организации «Евразия».

#Политика
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