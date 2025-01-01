Жительница Белгородской области пропала перед боем курантов

В канун Нового года в Белгородской области пропала 57-летняя жительница Алексеевки. Светлану Ханину, чья фамилия в девичестве была Гончаренко, пропала вчера, 31 декабря. С тех пор близкие не видели женщину и не получали от неё звонков.