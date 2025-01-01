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Posted 1 января, 16:30

Published 1 января, 16:30

Modified 1 января, 16:30

Updated 1 января, 16:30

Жительница Белгородской области пропала перед боем курантов

Жительница Белгородской области пропала перед боем курантов

1 января 2025, 16:30
Фото: Изображение Midjourney.
Белгородка пропала прямо в канун Нового года. Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей помочь в её поисках.

В канун Нового года в Белгородской области пропала 57-летняя жительница Алексеевки. Светлану Ханину, чья фамилия в девичестве была Гончаренко, пропала вчера, 31 декабря. С тех пор близкие не видели женщину и не получали от неё звонков.

Сообщается, что в день пропажи белгородка была одета в тёмно-серую длинную куртку, на ногах были ботинки, но какого цвета, — неизвестно.

Рост у жительницы региона невысокий — 152 сантиметра. Она плотного телосложения, со светлыми волосами и голубыми глазами.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» опубликовали в своих соцсетях информацию о пропавшей и попросили в случае наличия какой-либо информации о местонахождении женщины сообщить им.

Пропавшая белгородка
Пропавшая белгородка. Фото: «Лиза Алерт»
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#Александра Склярова#Белгородская область#Алексеевка#Лиза Алерт#Пропал#Белгород#Пропал человек#Отряд Лиза Алерт
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