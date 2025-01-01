Жительница Белгородской области пропала перед боем курантов

Posted 1 января, 16:30
Published 1 января, 16:30
Modified 1 января, 16:30
Updated 1 января, 16:30
В канун Нового года в Белгородской области пропала 57-летняя жительница Алексеевки. Светлану Ханину, чья фамилия в девичестве была Гончаренко, пропала вчера, 31 декабря. С тех пор близкие не видели женщину и не получали от неё звонков.
Сообщается, что в день пропажи белгородка была одета в тёмно-серую длинную куртку, на ногах были ботинки, но какого цвета, — неизвестно.
Рост у жительницы региона невысокий — 152 сантиметра. Она плотного телосложения, со светлыми волосами и голубыми глазами.
Волонтёры отряда «Лиза Алерт» опубликовали в своих соцсетях информацию о пропавшей и попросили в случае наличия какой-либо информации о местонахождении женщины сообщить им.