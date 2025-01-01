В «Забеге обещаний» вместо главы Белгородской области на дистанцию вышла его жена

Posted 1 января, 14:53
Published 1 января, 14:53
Modified 1 января, 14:55
Updated 1 января, 14:55
Белгородцы начали новый год активно, приняв участие в «Забеге обещаний». Спортсмены стартовали у музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление». Дистанция составила 1945 метров, что символизирует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Сам губернатор, по рекомендациям врачей, не смог участвовать в забеге, но его жена не упустила возможность и вышла на дистанцию. Как рассказал Вячеслав Гладков, она стартовала, пробежала и успешно финишировала.
Губернатор отметил, что приятно видеть, когда в ранние часы первого января многие участники с энтузиазмом преодолели дистанцию. Среди бегунов был и мэр Белгорода Валентин Демидов.