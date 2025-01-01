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Posted 1 января, 14:53

Published 1 января, 14:53

Modified 1 января, 14:55

Updated 1 января, 14:55

В «Забеге обещаний» вместо главы Белгородской области на дистанцию вышла его жена

В «Забеге обещаний» вместо главы Белгородской области на дистанцию вышла его жена

1 января 2025, 14:53
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова.
Сюжет
Губернатор
В областном центре состоялся традиционный «Забег обещаний». Вместо главы региона на дистанцию вышла его жена.

Белгородцы начали новый год активно, приняв участие в «Забеге обещаний». Спортсмены стартовали у музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление». Дистанция составила 1945 метров, что символизирует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Сам губернатор, по рекомендациям врачей, не смог участвовать в забеге, но его жена не упустила возможность и вышла на дистанцию. Как рассказал Вячеслав Гладков, она стартовала, пробежала и успешно финишировала.

Видео: Соцсети Вячеслава Гладкова.

Губернатор отметил, что приятно видеть, когда в ранние часы первого января многие участники с энтузиазмом преодолели дистанцию. Среди бегунов был и мэр Белгорода Валентин Демидов.

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#Кристина Семенчук#Видео#Спорт#Губернатор#Победа#Белгород#Вячеслав Гладков#Забег обещаний#Валентин Демидов#Жена губернатора
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