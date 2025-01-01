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Posted 1 января, 09:32

Published 1 января, 09:32

Modified 1 января, 09:36

Updated 1 января, 09:36

В Старом Осколе эвакуировали 15 человек из-за пожара на лестничной площадке

В Старом Осколе эвакуировали 15 человек из-за пожара на лестничной площадке

1 января 2025, 09:32
Фото: МЧС по Белгородской области.
Сюжет
Новый год
Всего в регионе в новогоднюю ночь произошло семь пожаров. Никто не погиб.

Согласно официальной статистике, с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года в Белгородской области зафиксирован 41 пожар. Один человек погиб.

В новогоднюю ночь в этом году зарегистрировали семь пожаров, сообщили в региональном управлении МЧС.

В Корочанском районе, селе Бубново, жилой дом полностью охватило пламя. По предварительной версии, причиной послужило ненадлежащий монтаж электрооборудования.

В селе Вислое Яковлевского округа в другом жилом строении огнём был повреждён чердак площадью 10 квадратных метров. Виновником возгорания также стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

В микрорайоне Макаренко города Старый Оскол пожар охватил лестничную клетку девятиэтажного здания. Огонь повредил оконную раму и имущество на площади пяти квадратных метров. На место прибыли расчёты двух пожарных частей. Из задымленного подъезда эвакуировали 15 человек. Предполагаемая причина возгорания — поджог.

Кроме того, в течение суток пожары также произошли:

  • в посёлке Новосадовый Белгородского района — сгорели гараж и автомобиль;
  • в селе Большая Ивановка Новооскольского округа — пострадала летняя кухня;
  • в Старом Осколе — огонь повредил баню и дачный дом.
Житель Белгородской области погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Старый Оскол#Новый год#Пожар#Корочанский район#Эвакуация#Белгород#Вислое#Электрооборудование
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