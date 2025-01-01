В Старом Осколе эвакуировали 15 человек из-за пожара на лестничной площадке

В микрорайоне Макаренко города Старый Оскол пожар охватил лестничную клетку девятиэтажного здания. Огонь повредил оконную раму и имущество на площади пяти квадратных метров. На место прибыли расчёты двух пожарных частей. Из задымленного подъезда эвакуировали 15 человек. Предполагаемая причина возгорания — поджог.