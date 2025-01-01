В Старом Осколе эвакуировали 15 человек из-за пожара на лестничной площадке

Posted 1 января, 09:32
Published 1 января, 09:32
Modified 1 января, 09:36
Updated 1 января, 09:36
Согласно официальной статистике, с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года в Белгородской области зафиксирован 41 пожар. Один человек погиб.
В новогоднюю ночь в этом году зарегистрировали семь пожаров, сообщили в региональном управлении МЧС.
В Корочанском районе, селе Бубново, жилой дом полностью охватило пламя. По предварительной версии, причиной послужило ненадлежащий монтаж электрооборудования.
В селе Вислое Яковлевского округа в другом жилом строении огнём был повреждён чердак площадью 10 квадратных метров. Виновником возгорания также стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
В микрорайоне Макаренко города Старый Оскол пожар охватил лестничную клетку девятиэтажного здания. Огонь повредил оконную раму и имущество на площади пяти квадратных метров. На место прибыли расчёты двух пожарных частей. Из задымленного подъезда эвакуировали 15 человек. Предполагаемая причина возгорания — поджог.
Кроме того, в течение суток пожары также произошли: