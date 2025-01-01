В прошлом году автолавки привезли продукты для более 51 тысячи белгородцев

Posted 1 января, 12:02
Published 1 января, 12:02
Modified 1 января, 12:04
Updated 1 января, 12:04
В области активно реализуется проект мобильных автомагазинов для обслуживания жителей. Эта услуга охватывает порядка 650 населённых пунктов с населением около 51 тысячи человек.
Чтобы белгородцам из небольших населённых пунктов, где нет стационарных магазинов, было удобно, для них организовали выездную торговлю во всех районах области, кроме Белгорода. Она проводится по установленным графикам с участием юридических лиц, предпринимателей и потребительских обществ.
По поручению Вячеслава Гладкова бизнесмены получили автолавки в безвозмездную аренду, соблюдая законодательство о ценообразовании и продаже социально значимых продуктов.
Сейчас 92,1% жителей населённых пунктов имеют доступ к товарам первой необходимости через выездную торговлю, что значительно улучшает качество жизни в сельской местности.
Напомним, 25 автолавок были распределены между 14 муниципалитетами региона в соответствии с потребностями.