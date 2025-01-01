В прошлом году автолавки привезли продукты для более 51 тысячи белгородцев

Чтобы белгородцам из небольших населённых пунктов, где нет стационарных магазинов, было удобно, для них организовали выездную торговлю во всех районах области, кроме Белгорода. Она проводится по установленным графикам с участием юридических лиц, предпринимателей и потребительских обществ.