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Posted 1 января, 10:03

Published 1 января, 10:03

Modified 1 января, 11:38

Updated 1 января, 11:38

В Белгородской области в новогоднюю ночь на свет появились пять детей

Как назвали первого родившегося ребёнка в 2025 году

1 января 2025, 10:03
Фото: 1MI.

В Белгородской области в новогоднюю ночь на свет появились пять детей

Большинство из новорождённых — мальчики. В Белгороде на свет появились три малыша.

В Белгородской области на свет появились пять новорождённых — три мальчика и две девочки, что стало настоящим новогодним чудом. В самом Белгороде на свет появилось трое малышей, первой из которых стала девочка, получившая имя Анна.

По словам врачей, все новорождённые и их матери чувствуют себя хорошо и находятся в отличном состоянии. Вскоре они вернутся домой.

Новорождённых и мам 1 января посетил губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что новогодняя ночь — время волшебства. Глава региона пожелал семьям как можно больше радости и счастья.

Год 2025, известный как Зелёной Деревянной Змеи, обещает принести в мир детей с уникальными качествами. Влияние этого знака предрекает, что малыши будут характеризоваться скрытностью, аналитическим мышлением и сильной волей. Как подобрать имя, которое отразит их внутренний мир и гармонично сочетается с их судьбой — по ссылке.

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