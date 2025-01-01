Как назвали первого родившегося ребёнка в 2025 году

Posted 1 января, 10:03
Published 1 января, 10:03
Modified 1 января, 11:38
Updated 1 января, 11:38
В Белгородской области на свет появились пять новорождённых — три мальчика и две девочки, что стало настоящим новогодним чудом. В самом Белгороде на свет появилось трое малышей, первой из которых стала девочка, получившая имя Анна.
По словам врачей, все новорождённые и их матери чувствуют себя хорошо и находятся в отличном состоянии. Вскоре они вернутся домой.
Новорождённых и мам 1 января посетил губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что новогодняя ночь — время волшебства. Глава региона пожелал семьям как можно больше радости и счастья.
Год 2025, известный как Зелёной Деревянной Змеи, обещает принести в мир детей с уникальными качествами. Влияние этого знака предрекает, что малыши будут характеризоваться скрытностью, аналитическим мышлением и сильной волей. Как подобрать имя, которое отразит их внутренний мир и гармонично сочетается с их судьбой — по ссылке.