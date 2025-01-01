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Posted 1 января, 06:56

Published 1 января, 06:56

Modified 1 января, 06:58

Updated 1 января, 06:58

В Белгородской области появится новая поликлиника

В Белгородской области появится новая поликлиника

1 января 2025, 06:56
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Учреждение возведут на месте недостроя. Власти намерены ввести поликлинику в эксплуатацию как можно быстрее.

За последние три года по всей территории Белгородской области провели ремонт и возвели более чем 200 объектов здравоохранения. Этот темп работ будет сохранён и в 2025 году, рассказал Вячеслав Гладков.

Например, в Валуйках начинается строительство поликлиники на улице Свердлова, где ранее долгое время стоял недострой. Власти намерены ввести учреждение в эксплуатацию как можно скорее, чтобы сделать медицинские услуги более доступными и качественными.

Конечно, как сообщил губернатор, уделят внимание и кадровому обеспечению. Ведь без врачей стены не могут лечить, поэтому этот процесс имеет особое значение.

Напомним, с 9 января 2025 года поликлиника № 7 в областном центре будет закрыта на ремонт. В это время пациенты будут направлены в другие медицинские учреждения. Дополнительную информацию о местонахождении и графике приема врачей можно найти по ссылке.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Строительство#Здравоохранение#Поликлиника#Белгород#Вячеслав Гладков#Кадровое обеспечение
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