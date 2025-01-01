В Белгородской области появится новая поликлиника

Posted 1 января, 06:56
Published 1 января, 06:56
Modified 1 января, 06:58
Updated 1 января, 06:58
За последние три года по всей территории Белгородской области провели ремонт и возвели более чем 200 объектов здравоохранения. Этот темп работ будет сохранён и в 2025 году, рассказал Вячеслав Гладков.
Например, в Валуйках начинается строительство поликлиники на улице Свердлова, где ранее долгое время стоял недострой. Власти намерены ввести учреждение в эксплуатацию как можно скорее, чтобы сделать медицинские услуги более доступными и качественными.
Конечно, как сообщил губернатор, уделят внимание и кадровому обеспечению. Ведь без врачей стены не могут лечить, поэтому этот процесс имеет особое значение.
Напомним, с 9 января 2025 года поликлиника № 7 в областном центре будет закрыта на ремонт. В это время пациенты будут направлены в другие медицинские учреждения. Дополнительную информацию о местонахождении и графике приема врачей можно найти по ссылке.