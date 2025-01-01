Один человек пострадал в Белгородской области после обстрелов ВСУ за сутки

Posted 1 января, 07:24
Published 1 января, 07:24
Modified 1 января, 07:27
Updated 1 января, 07:27
В Белгородском районе сёла Ближнее, Вергилевка и Нечаевка атаковали три беспилотника, один из которых сбили. Не было пострадавших и разрушений. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
В Валуйском округе сбили один беспилотник. Последствий также не было.
В Волоконовском районе произошла атака одного беспилотника, что повлекло за собой повреждение одного частного дома.
В Грайворонском округе, в сёлах Безымено, Мокрая Орловка, Козинка и Новостроевка-Вторая в результате четырёх обстрелов противник выпустил 15 боеприпасов и нанёс удар одним FPV-дроном. Без последствий.
Краснояружский район подвергся двум обстрелам, в результате которых было выпущено два артснаряда. Кроме того, над районом был сбит один беспилотник. Разрушений не было.
Шебекинский округ, включая Шебекино, сёла Муром, Новая Таволжанка и хутор Панков, подвергся четырём обстрелам, в результате которых противник выпустил четыре боеприпаса. Кроме того, над округом было сбито четыре беспилотника. Ранение получил один человек.
Наряду с этим, повреждены 15 частных домов, четыре МКД, пять машин, три гаража и линия электропередачи. В двух сёлах люди остались без электричества. Аварийные службы занимаются восстановлением.