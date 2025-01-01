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Posted 1 января, 07:24

Published 1 января, 07:24

Modified 1 января, 07:27

Updated 1 января, 07:27

Один человек пострадал в Белгородской области после обстрелов ВСУ за сутки

Один человек пострадал в Белгородской области после обстрелов ВСУ за сутки

1 января 2025, 07:24
Фото: 1MI.
Сюжет
ВСУ
Также в регионе зафиксированы разрушения домов, многоэтажек и повреждение машин. Погибших нет.

В Белгородском районе сёла Ближнее, Вергилевка и Нечаевка атаковали три беспилотника, один из которых сбили. Не было пострадавших и разрушений. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Валуйском округе сбили один беспилотник. Последствий также не было.

В Волоконовском районе произошла атака одного беспилотника, что повлекло за собой повреждение одного частного дома.

В Грайворонском округе, в сёлах Безымено, Мокрая Орловка, Козинка и Новостроевка-Вторая в результате четырёх обстрелов противник выпустил 15 боеприпасов и нанёс удар одним FPV-дроном. Без последствий. 

Краснояружский район подвергся двум обстрелам, в результате которых было выпущено два артснаряда. Кроме того, над районом был сбит один беспилотник. Разрушений не было.

Шебекинский округ, включая Шебекино, сёла Муром, Новая Таволжанка и хутор Панков, подвергся четырём обстрелам, в результате которых противник выпустил четыре боеприпаса. Кроме того, над округом было сбито четыре беспилотника. Ранение получил один человек.

Наряду с этим, повреждены 15 частных домов, четыре МКД, пять машин, три гаража и линия электропередачи. В двух сёлах люди остались без электричества. Аварийные службы занимаются восстановлением.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#ВСУ#Электропередача#Разрушения#Обстрелы#Аварийные службы#Шебекинский округ
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