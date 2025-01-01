Две атаки 1 января, двое пострадавших: ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область

Posted 1 января, 15:51
Published 1 января, 15:51
Modified 1 января, 15:53
Updated 1 января, 15:53
В первый день нового года вооружённые силы Украины атаковали Белгородскую область. Под огнём вновь оказался Шебекинский округ.
На данный момент известно, что в Шебекино в результате удара частично пропала электроэнергия. К её восстановлению приступят только после согласования со специалистами Министерства обороны России. Есть ли ещё какие-либо последствия на земле, пока не известно.
Также два человека получили ранения. Они собственными силами приехали в Шебекинскую ЦРБ, где одному пострадавшему диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение живота, а второму — баротравму и сотрясение головного мозга.
На лечение в медучреждении решили оставить только одного мужчину — последнего. Чуть позже его переведут в горбольницу № 2 Белгорода.
Добавим, что это уже второй обстрел Шебекинского округа за 1 января. Первый случился спустя пару минут после боя курантов. Пострадавших среди мирных жителей в тот раз не было, однако повреждения зафиксировали в нескольких поселениях.