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Posted 1 января, 15:51

Published 1 января, 15:51

Modified 1 января, 15:53

Updated 1 января, 15:53

Два белгородца пострадали при повторной атаке ВСУ в первый день 2025 года

Две атаки 1 января, двое пострадавших: ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область

1 января 2025, 15:51
Фото: 1MI.

Два белгородца пострадали при повторной атаке ВСУ в первый день 2025 года

Сюжет
Обстрел
Во второй раз за первый день 2025 года Украина нанесла удары по приграничному муниципалитету Белгородской области. На этот раз два человека получили ранения. Что известно о пострадавших, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

В первый день нового года вооружённые силы Украины атаковали Белгородскую область. Под огнём вновь оказался Шебекинский округ.

На данный момент известно, что в Шебекино в результате удара частично пропала электроэнергия. К её восстановлению приступят только после согласования со специалистами Министерства обороны России. Есть ли ещё какие-либо последствия на земле, пока не известно.

Также два человека получили ранения. Они собственными силами приехали в Шебекинскую ЦРБ, где одному пострадавшему диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение живота, а второму — баротравму и сотрясение головного мозга.

На лечение в медучреждении решили оставить только одного мужчину — последнего. Чуть позже его переведут в горбольницу № 2 Белгорода.

Добавим, что это уже второй обстрел Шебекинского округа за 1 января. Первый случился спустя пару минут после боя курантов. Пострадавших среди мирных жителей в тот раз не было, однако повреждения зафиксировали в нескольких поселениях.

ВСУ нанесли удары по Белгородской области после боя курантов
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#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Шебекино#Электричество#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Атака ВСУ
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