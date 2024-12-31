«Всё будет хорошо»: что заявил Владимир Путин в новогоднем послании 2025 года

Posted 31 декабря, 14:03
Published 31 декабря, 14:03
Modified 31 декабря, 14:05
Updated 31 декабря, 14:05
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Послание президента, как и всегда, вышло раньше для жителей Камчатки. В нём избранник народа отметил, что 2024 год прошёл для России, оставив «исторически значимые, масштабные события». Поставленные большие цели достигнуты, преодолевая испытания.
Однако президент обратил внимание и на то, что ещё многое предстоит решить, «но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано».
«В эту новогоднюю ночь умыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России — вместе с нашими бойцами и командирами. Вы — подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности», — заявил глава государства.
Также Путин объявил, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества в честь 80-летия Победы и «как дань уважения к памяти наших предков».
Напомним, что в рамках акции «Ёлка желаний» Владимир Путин исполнил мечту девочки из Шебекино Белгородской области.