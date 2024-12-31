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Posted 31 декабря, 14:03

Published 31 декабря, 14:03

Modified 31 декабря, 14:05

Updated 31 декабря, 14:05

Скриншот из обращения президента

«Всё будет хорошо»: что заявил Владимир Путин в новогоднем послании 2025 года

31 декабря 2024, 14:03
Сюжет
Новый год
На Камчатке уже увидели новогоднее послание президента России в 2025 году. О чём говорил Путин?

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Послание президента, как и всегда, вышло раньше для жителей Камчатки. В нём избранник народа отметил, что 2024 год прошёл для России, оставив «исторически значимые, масштабные события». Поставленные большие цели достигнуты, преодолевая испытания.

Однако президент обратил внимание и на то, что ещё многое предстоит решить, «но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано».

«В эту новогоднюю ночь умыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России — вместе с нашими бойцами и командирами. Вы — подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности», — заявил глава государства.

Также Путин объявил, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества в честь 80-летия Победы и «как дань уважения к памяти наших предков».

Напомним, что в рамках акции «Ёлка желаний» Владимир Путин исполнил мечту девочки из Шебекино Белгородской области.

Белгородский губернатор Гладков выступил перед посланием президента Путина
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#Алёна Мальцева#Владимир Путин#Новый год#Россия#Послание#Послание президента
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