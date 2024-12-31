В белгородском Шебекино пострадал мужчина при обстреле 31 декабря

Posted 31 декабря, 12:13
Published 31 декабря, 12:13
Modified 31 декабря, 12:17
Updated 31 декабря, 12:17
Шебекино дважды попало под обстрел со стороны ВСУ. Один человек получил осколочное ранение ноги, мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. По оценке медиков, состояние его удовлетворительное. После оказания помощи его отпустят на амбулаторное лечение.
В результате обстрелов пострадали 13 частных домов: выбиты окна, повреждены кровли, фасады, заборы и надворные постройки. Осколками также повреждены четыре легковых автомобиля. В гаражном кооперативе в двух гаражах повреждены фасады, ворота, а также линии электропередачи. В одном из гаражей повреждена кровля, сообщил Вячеслав Гладков.
Напомним, что за прошедшие сутки в Шебекинском округе не выявили повреждений и пострадавших после нескольких обстрелов и атак беспилотников.