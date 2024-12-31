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Posted 31 декабря, 12:13

Published 31 декабря, 12:13

Modified 31 декабря, 12:17

Updated 31 декабря, 12:17

В белгородском Шебекино пострадал мужчина при обстреле 31 декабря

В белгородском Шебекино пострадал мужчина при обстреле 31 декабря

31 декабря 2024, 12:13
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова.
Сюжет
Обстрел
Днём 31 декабря 2024 года Шебекино дважды попало под обстрел ВСУ. Пострадал один мирный житель. Повреждения получили 13 домов, два гаража и линия электропередачи.

Шебекино дважды попало под обстрел со стороны ВСУ. Один человек получил осколочное ранение ноги, мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. По оценке медиков, состояние его удовлетворительное. После оказания помощи его отпустят на амбулаторное лечение.

В результате обстрелов пострадали 13 частных домов: выбиты окна, повреждены кровли, фасады, заборы и надворные постройки. Осколками также повреждены четыре легковых автомобиля. В гаражном кооперативе в двух гаражах повреждены фасады, ворота, а также линии электропередачи. В одном из гаражей повреждена кровля, сообщил Вячеслав Гладков.

Напомним, что за прошедшие сутки в Шебекинском округе не выявили повреждений и пострадавших после нескольких обстрелов и атак беспилотников.

Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
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