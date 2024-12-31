Семь районов белгородского приграничья попали под обстрелы за сутки: раненых нет

Posted 31 декабря, 07:38
Published 31 декабря, 07:38
Modified 31 декабря, 07:40
Updated 31 декабря, 07:40
В Белгородском районе посёлок Майский, сёла Красное, Отрадное, Черемошное и Щетиновка два раза попали под обстрел и три раза под атаку беспилотников. Повреждён один автомобиль.
Над Валуйским округом сбиты шесть беспилотников. Без последствий.
В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Гаевка подверглись атакам двух БПЛА. Повреждён один автомобиль.
В Грайворонском округе под артобстрелы попали посёлок Горьковский, сёла Безымено и Новостроевка-Вторая. Также над округом системой ПВО сбит один беспилотник. Обошлось без последствий.
В Краснояружском районе село Колотиловка атаковано одним беспилотником. Последствий нет.
Над Прохоровским районом системой ПВО сбит БПЛА. Без пострадавших и разрушений.
В Шебекинском округе под обстрелы и атаки трёх БПЛА попали сёла Муром, Середа, хутора Марьино, Мухин и Панков. Обошлось без последствий, сообщил Вячеслав Гладков.