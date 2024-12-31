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Posted 31 декабря, 07:38

Published 31 декабря, 07:38

Modified 31 декабря, 07:40

Updated 31 декабря, 07:40

Семь районов белгородского приграничья попали под обстрелы за сутки: раненых нет

Семь районов белгородского приграничья попали под обстрелы за сутки: раненых нет

31 декабря 2024, 07:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Приграничье
ВСУ за сутки атаковали Валуйский, Грайворонский, Шебекинский округа, Краснояружский, Прохоровский, Белгородский, Волоконовский районы. Только в последних двух есть последствия.

В Белгородском районе посёлок Майский, сёла Красное, Отрадное, Черемошное и Щетиновка два раза попали под обстрел и три раза под атаку беспилотников. Повреждён один автомобиль.

Над Валуйским округом сбиты шесть беспилотников. Без последствий.

В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Гаевка подверглись атакам двух БПЛА. Повреждён один автомобиль.

В Грайворонском округе под артобстрелы попали посёлок Горьковский, сёла Безымено и Новостроевка-Вторая. Также над округом системой ПВО сбит один беспилотник. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе село Колотиловка атаковано одним беспилотником. Последствий нет.

Над Прохоровским районом системой ПВО сбит БПЛА. Без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском округе под обстрелы и атаки трёх БПЛА попали сёла Муром, Середа, хутора Марьино, Мухин и Панков. Обошлось без последствий, сообщил Вячеслав Гладков.

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#Алёна Мальцева#Происшествия#Приграничье#Разрушения#БПЛА
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