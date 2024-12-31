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Posted 31 декабря, 11:47

Published 31 декабря, 11:47

Modified 31 декабря, 11:47

Updated 31 декабря, 11:47

Под Белгородом построили новую школу с бассейном, атриумом и амфитеатром

Под Белгородом построили новую школу с бассейном, атриумом и амфитеатром

31 декабря 2024, 11:47
Фото: Скриншот из видео Вячеслава Гладкова.
Сюжет
Школа
Губернатор Белгородской области посетил новую школу на 1000 мест в Белгородском районе. Вячеслав Гладков рассказал о том, что доступно для учеников в образовательном учреждении «Поколение 5.0».

В поселении Репное Белгородского района достроили школу «Поколение 5.0». Её двери для тысячи учеников откроются 1 сентября 2025 года.

Площадь строения — 23 тысячи квадратных метров. На её территории есть зелёные летние классы, теплицы, метеостанция, площадь, амфитеатр, сцена, парковка для велосипедов на 300 мест. Стадион, который будет открыт для всего микрорайона. Уже 1 января тут пройдёт семейный спортивный праздник.

Внутри школы есть актовый зал, библиотека, бассейн с подъёмником для людей с ограниченными способностями, тир, зал для танцев, арт-пространство, несколько спортивных залов, скалодром, столовая на 520 мест, зал с атриумом и пятиметровым живым деревом в центре.

«Лучше нас школы никто не строит. Мы будем стараться, чтобы каждая следующая поражала взрослых и детей ещё больше! Прилагаем для этого огромные усилия. Это заслуга всех, начиная от дизайнеров, архитекторов и строителей», — закончил губернатор Вячеслав Гладков.
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#Алёна Мальцева#Видео#Белгородский район#Школа#Инфраструктура#Репное
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