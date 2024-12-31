Под Белгородом построили новую школу с бассейном, атриумом и амфитеатром

Posted 31 декабря, 11:47
Published 31 декабря, 11:47
Modified 31 декабря, 11:47
Updated 31 декабря, 11:47
В поселении Репное Белгородского района достроили школу «Поколение 5.0». Её двери для тысячи учеников откроются 1 сентября 2025 года.
Площадь строения — 23 тысячи квадратных метров. На её территории есть зелёные летние классы, теплицы, метеостанция, площадь, амфитеатр, сцена, парковка для велосипедов на 300 мест. Стадион, который будет открыт для всего микрорайона. Уже 1 января тут пройдёт семейный спортивный праздник.
Внутри школы есть актовый зал, библиотека, бассейн с подъёмником для людей с ограниченными способностями, тир, зал для танцев, арт-пространство, несколько спортивных залов, скалодром, столовая на 520 мест, зал с атриумом и пятиметровым живым деревом в центре.
«Лучше нас школы никто не строит. Мы будем стараться, чтобы каждая следующая поражала взрослых и детей ещё больше! Прилагаем для этого огромные усилия. Это заслуга всех, начиная от дизайнеров, архитекторов и строителей», — закончил губернатор Вячеслав Гладков.