Под Белгородом построили новую школу с бассейном, атриумом и амфитеатром

Площадь строения — 23 тысячи квадратных метров. На её территории есть зелёные летние классы, теплицы, метеостанция, площадь, амфитеатр, сцена, парковка для велосипедов на 300 мест. Стадион, который будет открыт для всего микрорайона. Уже 1 января тут пройдёт семейный спортивный праздник.