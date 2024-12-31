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Posted 31 декабря, 06:40

Published 31 декабря, 06:40

Modified 31 декабря, 06:42

Updated 31 декабря, 06:42

Федеральный этап пройден: пять участков в Белгородской области вошли в СЭЗ

Федеральный этап пройден: пять участков в Белгородской области вошли в СЭЗ

31 декабря 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney.
31 декабря 2024 года, Вячеслав Гладков, сообщил, что Белгородская область стала первой среди приграничных областей, прошедших федеральный этап отбора для включения в особую экономическую зону.

Пять земельных участков в Белгородской области включили в состав свободной экономической зоны, созданной по решению Владимира Путина. Ободрило заявку региона правительство РФ, рассказал сегодня утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава белгородского правительства уточнил, что область стала первым приграничным регионом, который прошёл федеральный этап. Дальше работа продолжится, но уже после новогодних выходных.

Напомним, что на данный момент десять предприятий области подало заявку и получило одобрение на вступление в СЭЗ. Известно, что первыми пятью участниками СЭЗ стали бизнесы из Шебекинского округа и Белгородского района.

Статус участника СЭЗ намерены получить 200 предприятий Белгородской области
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Экономика#Вячеслав Гладков#Свободная экономическая зона
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