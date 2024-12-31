Федеральный этап пройден: пять участков в Белгородской области вошли в СЭЗ

Posted 31 декабря, 06:40
Published 31 декабря, 06:40
Modified 31 декабря, 06:42
Updated 31 декабря, 06:42
Пять земельных участков в Белгородской области включили в состав свободной экономической зоны, созданной по решению Владимира Путина. Ободрило заявку региона правительство РФ, рассказал сегодня утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава белгородского правительства уточнил, что область стала первым приграничным регионом, который прошёл федеральный этап. Дальше работа продолжится, но уже после новогодних выходных.
Напомним, что на данный момент десять предприятий области подало заявку и получило одобрение на вступление в СЭЗ. Известно, что первыми пятью участниками СЭЗ стали бизнесы из Шебекинского округа и Белгородского района.