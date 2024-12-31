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Posted 31 декабря, 10:39

Published 31 декабря, 10:39

Modified 31 декабря, 10:39

Updated 31 декабря, 10:39

Две тысячи белгородцев получили 150 млн рублей на компенсацию аренды жилья

Две тысячи белгородцев получили 150 млн рублей на компенсацию аренды жилья

31 декабря 2024, 10:39
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Выплаты
Во второй половине декабря 2024 года из областного бюджета перечислили 150 млн рублей на частичную компенсацию аренды жилья двум тыс. белгородцам.

За последние две недели уходящего года две тысячи жителей приграничья Белгородской области получили выплаты частичной компенсации за аренду жилья. Для этого из областного бюджета выделили 150 млн рублей, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чиновник уточнил, что также за прошедшую неделю поступило 20 жалоб на министерство соцзащиты из-за отказов в выплате данной меры поддержки. Все эти случаи проверили ещё раз. 11 из них оказались обоснованными, сейчас эти семьи получили деньги.

«Понимаем, что и министерство должно более качественно отрабатывать, несмотря на те огромные объемы работы, которые лежат на плечах сотрудников министерства. Это не снимает ответственности перед всеми нами», — написал губернатор.

Напомним, что в середине декабря 2024 года стало известно, что из федерального бюджета Белгородской области перевели 800 млн рублей на выплаты пострадавшим от обстрелов мирным жителям региона. Второй транш на 984 млн рублей израсходован почти наполовину.

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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Компенсация#Выплаты#Аренда жилья#Министерство соцзащиты
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