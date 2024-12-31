Две тысячи белгородцев получили 150 млн рублей на компенсацию аренды жилья

Чиновник уточнил, что также за прошедшую неделю поступило 20 жалоб на министерство соцзащиты из-за отказов в выплате данной меры поддержки. Все эти случаи проверили ещё раз. 11 из них оказались обоснованными, сейчас эти семьи получили деньги.