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Posted 31 декабря, 08:44

Published 31 декабря, 08:44

Modified 31 декабря, 08:46

Updated 31 декабря, 08:46

Больше 100 тысяч тонн сладостей произвели за год в Белгородской области

Больше 100 тысяч тонн сладостей произвели за год в Белгородской области

31 декабря 2024, 08:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Новости Белгорода
На 30% увеличилось производство кондитерских изделий в Белгородской области в 2024 году. Всего за год фабрики выпустили больше 100 тыс. сладостей.

В уходящем 2024 году в Белгородской области произвели больше 100 тыс. тонн кондитерских изделий. Это на 30% больше, чем в 2023 году.

Конфеты, произведённые в Белгородской области, поставляются по всему миру. Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, каждый седьмой килограмм сладостей отправляется в Азию и Восточную Европу.

Напомним, что недавно журналистка Бел.Ру делала обзор на сладкие подарки для белгородских младшеклассников. В набор вошло чуть больше 110 конфет, которые весят два килограмма. Состоит он из шоколадных, вафельных, желейных конфет, сладких монет, зефира и не только.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Кондитерские изделия#Сладкие подарки
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