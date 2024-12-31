Больше 100 тысяч тонн сладостей произвели за год в Белгородской области

Posted 31 декабря, 08:44
Published 31 декабря, 08:44
Modified 31 декабря, 08:46
Updated 31 декабря, 08:46
В уходящем 2024 году в Белгородской области произвели больше 100 тыс. тонн кондитерских изделий. Это на 30% больше, чем в 2023 году.
Конфеты, произведённые в Белгородской области, поставляются по всему миру. Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, каждый седьмой килограмм сладостей отправляется в Азию и Восточную Европу.
Напомним, что недавно журналистка Бел.Ру делала обзор на сладкие подарки для белгородских младшеклассников. В набор вошло чуть больше 110 конфет, которые весят два килограмма. Состоит он из шоколадных, вафельных, желейных конфет, сладких монет, зефира и не только.