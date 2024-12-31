Больше 100 тысяч тонн сладостей произвели за год в Белгородской области

Напомним, что недавно журналистка Бел.Ру делала обзор на сладкие подарки для белгородских младшеклассников. В набор вошло чуть больше 110 конфет, которые весят два килограмма. Состоит он из шоколадных, вафельных, желейных конфет, сладких монет, зефира и не только.