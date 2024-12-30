У «сердца Белгорода» провели заупокойную литию в память о погибших 30 декабря

Posted 30 декабря, 10:33
Published 30 декабря, 10:33
Modified 30 декабря, 10:49
Updated 30 декабря, 10:49
У стихийного мемориала в центре Белгорода провели заупокойную литию в память о жертвах обстрела со стороны Украины 30 декабря. Митрополит Иоанн рассказал, что ему позвонил патриарх Кирилл и выразил соболезнования белгородцам в связи с годовщиной трагедии.
О событиях годичной давности вспоминают волонтёры, спасатели, люди, которые оказались близко к местам прилётов.
В тот день ВСУ обстреляли областной центр с применение системы реактивного залпового огня чешского производства Vampire. Погибло 25 человек, в том числе пятеро детей, 109 получили ранения разной степени тяжести.