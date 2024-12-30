У «сердца Белгорода» провели заупокойную литию в память о погибших 30 декабря

У стихийного мемориала в центре Белгорода провели заупокойную литию в память о жертвах обстрела со стороны Украины 30 декабря. Митрополит Иоанн рассказал, что ему позвонил патриарх Кирилл и выразил соболезнования белгородцам в связи с годовщиной трагедии.