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Posted 30 декабря, 10:33

Published 30 декабря, 10:33

Modified 30 декабря, 10:49

Updated 30 декабря, 10:49

стихийный мемориал в Белгороде

У «сердца Белгорода» провели заупокойную литию в память о погибших 30 декабря

30 декабря 2024, 10:33
Фото: Валерия Колесникова. bel.ru. стихийный мемориал в Белгороде
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Новости Белгорода
В Белгороде вспоминают жертв обстрела ВСУ в предпоследний день 2023 года. Жители и гости города несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу на Белгородском арбате.

У стихийного мемориала в центре Белгорода провели заупокойную литию в память о жертвах обстрела со стороны Украины 30 декабря. Митрополит Иоанн рассказал, что ему позвонил патриарх Кирилл и выразил соболезнования белгородцам в связи с годовщиной трагедии.

О событиях годичной давности вспоминают волонтёры, спасатели, люди, которые оказались близко к местам прилётов.

В тот день ВСУ обстреляли областной центр с применение системы реактивного залпового огня чешского производства Vampire. Погибло 25 человек, в том числе пятеро детей, 109 получили ранения разной степени тяжести.

стихийный мемориал в Белгороде
стихийный мемориал в Белгороде
стихийный мемориал в Белгороде
стихийный мемориал в Белгороде
стихийный мемориал в Белгороде
стихийный мемориал в Белгороде. Фото: Валерия Колесникова. bel.ru
Видео: Валерия Колесникова. bel.ru. стихийный мемориал в Белгороде
Горели машины, накрывали погибших: волонтёры — о событиях 30 декабря
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