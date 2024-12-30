Двое детей пострадали в аварии в Белгородской области

Также накануне авария произошла в Алексеевском округе, где 20-летний парень на «Ладе Приора» столкнулся с Toyota Karina. Пострадал водитель «Лады» и его 21-летняя пассажирка. А в 12:40 в Шебекинском округе 31-летний мужчина на ВАЗ-21099 сбил на переходе без светофора 66-летнюю женщину.