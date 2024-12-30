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Posted 30 декабря, 08:54

Published 30 декабря, 08:54

Modified 30 декабря, 08:56

Updated 30 декабря, 08:56

Двое детей пострадали в аварии в Белгородской области

Двое детей пострадали в аварии в Белгородской области

30 декабря 2024, 08:54
Фото: Изображение Midjourney.
ДТП произошло днём 29 декабря в Губкинском округе, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Около 13:20 на трассе в Губкинском округе 59-летняя женщина за рулём Volkswagen Polo при повороте налево не уступила дорогу ВАЗ-21114, за рулём которого ехал 71-летний мужчина.

В результате столкновения травмы получила водитель иномарки и двое её пассажиров — дети шести и 11 лет.

Также накануне авария произошла в Алексеевском округе, где 20-летний парень на «Ладе Приора» столкнулся с Toyota Karina. Пострадал водитель «Лады» и его 21-летняя пассажирка. А в 12:40 в Шебекинском округе 31-летний мужчина на ВАЗ-21099 сбил на переходе без светофора 66-летнюю женщину.

Видео: Изображение Midjourney.
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#Евгений Грицков#Видео#Происшествия#Пострадавшие дети#Губкинский округ#Алексеевский округ
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