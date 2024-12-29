Замдиректора фонда ЖКХ задержали, ВСУ снова атакуют, а белгородцы меньше нервничают?

Бывший руководитель управления образования Белгорода по собственному решению покинула пост 17 июня 2024 года, объяснив увольнение тем, что нашла новую работу. Сегодня глава Яковлевского городского округа опубликовал фото и запись в социальных сетях. На фотографии присутствует Ирина Гричанникова. К тому же, Олег Медведев уточнил, что теперь она является его заместителем по социальной политике.