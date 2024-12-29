Замдиректора фонда ЖКХ задержали, ВСУ снова атакуют, а белгородцы меньше нервничают?

Posted 29 декабря, 16:09
Published 29 декабря, 16:09
Modified 29 декабря, 16:11
Updated 29 декабря, 16:11
СУ СК по Белгородской области и региональное УФСБ сообщили, что замдиректора фонда ЖКХ обвиняют в получение взятки в 2 млн рублей от директора одной из строительных компаний за подписание контракта на исполнение капремонта многоквартирных домов, покровительство при выполнении заказа и гарантии отсутствия штрафов при обнаружении недочётов.
28 декабря обвиняемую поймали с поличным при передаче денежных средств. Также после допроса она признала свою вину.
Суд удовлетворил ходатайство о домашнем аресте задержанной. Так, за получение взятки в особо крупном размере, согласно УК РФ, может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.
Бывший руководитель управления образования Белгорода по собственному решению покинула пост 17 июня 2024 года, объяснив увольнение тем, что нашла новую работу. Сегодня глава Яковлевского городского округа опубликовал фото и запись в социальных сетях. На фотографии присутствует Ирина Гричанникова. К тому же, Олег Медведев уточнил, что теперь она является его заместителем по социальной политике.
После её увольнения пост занял Михаил Шейченко, однако почти через три месяца ушёл после скандала с увольнением директоров школ. Мужчина снова вернулся на должность ректора БелИРО.
Сегодня примерно в восемь часов пятнадцать минут утра 38-летний водитель Audi врезался в маршрутный автобус, в котором находились восемь пассажиров. По предварительной информации, водитель легкового авто нарушил правила маневрирования. «ГАЗель» после столкновения съехала с проезжей части в кювет, врезалась в столб уличного освещения и перевернулась.
После аварии в медучреждения за помощью врачей обратились шестеро человек, находившихся внутри автобуса. Это пятеро мужчин и одна женщина.
Кроме того, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли шесть муниципалитетов региона. Удар нанесли 107 боеприпасами и 17 дронами. Целями стали 21 населённый пункт. Ещё два обстрела произошли сегодня днём. Есть двое пострадавших. Один получил ранения ночью в Грайворонском округе, второй сегодня днём в Волоконовском районе.
Эксперты КРОС опубликовали результаты ежегодного исследования по подсчёту индекса тревожности в регионах России. Как оказалось, Курская область сместила Белгородскую на третье место, заняв вторую строку рейтинга. Больше всего как всегда нервничали москвичи. Также в России снизился общий средний индекс тревоги.
Основными темами для волнения у белгородцев в 2024 году были ситуация в зоне КТО, атаки беспилотников и рост цен. Кроме того, по заявлению аналитиков, тема ситуация, сложившаяся вокруг СВО, стала меньше волновать жителей административных образований РФ,