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Posted 29 декабря, 16:09

Published 29 декабря, 16:09

Modified 29 декабря, 16:11

Updated 29 декабря, 16:11

Итоги дня

Замдиректора фонда ЖКХ задержали, ВСУ снова атакуют, а белгородцы меньше нервничают?

29 декабря 2024, 16:09
Фото: Изображение Midjourney. Итоги дня
Сюжет
ДТП
В Белгородской области замдиректора фонда ЖКХ обвиняют во взяточничестве, экс-руководитель управления образования стала замглавы Яковлевского округа по социальной политике, двое ранены при атаке дронов, шестеро пострадали в ДТП, а эксперты утверждают, что индекс тревожности белгородцев снизился.

Очередное задержание за получение взятки

СУ СК по Белгородской области и региональное УФСБ сообщили, что замдиректора фонда ЖКХ обвиняют в получение взятки в 2 млн рублей от директора одной из строительных компаний за подписание контракта на исполнение капремонта многоквартирных домов, покровительство при выполнении заказа и гарантии отсутствия штрафов при обнаружении недочётов.

28 декабря обвиняемую поймали с поличным при передаче денежных средств. Также после допроса она признала свою вину.

Суд удовлетворил ходатайство о домашнем аресте задержанной. Так, за получение взятки в особо крупном размере, согласно УК РФ, может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

Замдиректора фонда ЖКХ Белгородской области задержали за получение взятки в 2 млн
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Ирина Гричанникова «нашлась» в Яковлевском округе

Бывший руководитель управления образования Белгорода по собственному решению покинула пост 17 июня 2024 года, объяснив увольнение тем, что нашла новую работу. Сегодня глава Яковлевского городского округа опубликовал фото и запись в социальных сетях. На фотографии присутствует Ирина Гричанникова. К тому же, Олег Медведев уточнил, что теперь она является его заместителем по социальной политике.

После её увольнения пост занял Михаил Шейченко, однако почти через три месяца ушёл после скандала с увольнением директоров школ. Мужчина снова вернулся на должность ректора БелИРО.

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Пострадавши в аварии под Яковлевским округом и после обстрелов ВСУ

Сегодня примерно в восемь часов пятнадцать минут утра 38-летний водитель Audi врезался в маршрутный автобус, в котором находились восемь пассажиров. По предварительной информации, водитель легкового авто нарушил правила маневрирования. «ГАЗель» после столкновения съехала с проезжей части в кювет, врезалась в столб уличного освещения и перевернулась.

После аварии в медучреждения за помощью врачей обратились шестеро человек, находившихся внутри автобуса. Это пятеро мужчин и одна женщина.

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Кроме того, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли шесть муниципалитетов региона. Удар нанесли 107 боеприпасами и 17 дронами. Целями стали 21 населённый пункт. Ещё два обстрела произошли сегодня днём. Есть двое пострадавших. Один получил ранения ночью в Грайворонском округе, второй сегодня днём в Волоконовском районе.

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Белгородцы нервничали в 2024 году меньше, но регион остался в топ-3 самых встревоженных

Эксперты КРОС опубликовали результаты ежегодного исследования по подсчёту индекса тревожности в регионах России. Как оказалось, Курская область сместила Белгородскую на третье место, заняв вторую строку рейтинга. Больше всего как всегда нервничали москвичи. Также в России снизился общий средний индекс тревоги.

Основными темами для волнения у белгородцев в 2024 году были ситуация в зоне КТО, атаки беспилотников и рост цен. Кроме того, по заявлению аналитиков, тема ситуация, сложившаяся вокруг СВО, стала меньше волновать жителей административных образований РФ,

По уровню тревоги Белгородская область уступила Курской, но всё ещё остаётся в топ-3
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