Замдиректора фонда ЖКХ Белгородской области задержали за получение взятки в 2 млн

В Белгородской области замдиректора фонда ЖКХ поймали во время получения взятки

Сюжет Уголовное дело

В Белгородской области возбуждено уголовное дело против замдиректора фонда ЖКХ за получение взятки в размере двух миллионов рублей от гендиректора коммерческой организации за покровительство после помощи в заключении контракта на проведение капремонта. Обвиняемую поймали с поличным, вину признала.

На имя заместителя исполнительного директора фонд ЖКХ Белгородской области, завели уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере после получения результатов проверки от регионального УФСБ, сообщает СК по Белгородской области. Согласно предварительным данным, обвиняемая получила два млн рублей от гендиректора коммерческой организации [наиме6нование не указано — прим.ред]. Передача произошла 28 декабря 2024 года. По версии следственного комитета, вознаграждение ей предоставили за незаконное использование своих должностных обязанностей в интересах указанной организации. Так, предметом подобной сделки стало беспрепятственное заключение договора по капремонту МКД фондом ЖКХ с организацией взяткодателя и общее покровительство. Сумма работ — более 30 млн рублей. Также — отказ от применения мер при обнаружении недостатков в работе. Обвиняемая признала свою вину, на данный момент судом позволено перевести её на домашний арест. «В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы», — сообщает СУ СК РФ по Белгородской области. Регионально УФСБ России сообщает, что задержали замдиректора исполнительного фонд с поличным при получении взятки. Известно, что обвиняемой может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы. Что известно о задержании экс-директора Белоблводоканала за взятки Узнать подробнее Читайте также: Появились подробности о подготовке терактов в полиции и Доме офицеров в Белгороде Белгородского руководителя обвиняют в краже 10 миллионов из областного бюджета Экс-инспектора белгородской КСП оштрафовали на 3,9 млн рублей из-за взятки