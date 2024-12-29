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Posted 29 декабря, 13:48

Published 29 декабря, 13:48

Modified 29 декабря, 14:03

Updated 29 декабря, 14:03

Уголовное дело

Замдиректора фонда ЖКХ Белгородской области задержали за получение взятки в 2 млн

29 декабря 2024, 13:48
Фото: 1MI. Уголовное дело

В Белгородской области замдиректора фонда ЖКХ поймали во время получения взятки

Сюжет
Уголовное дело
В Белгородской области возбуждено уголовное дело против замдиректора фонда ЖКХ за получение взятки в размере двух миллионов рублей от гендиректора коммерческой организации за покровительство после помощи в заключении контракта на проведение капремонта. Обвиняемую поймали с поличным, вину признала.

На имя заместителя исполнительного директора фонд ЖКХ Белгородской области, завели уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере после получения результатов проверки от регионального УФСБ, сообщает СК по Белгородской области.

Согласно предварительным данным, обвиняемая получила два млн рублей от гендиректора коммерческой организации [наиме6нование не указано — прим.ред]. Передача произошла 28 декабря 2024 года. По версии следственного комитета, вознаграждение ей предоставили за незаконное использование своих должностных обязанностей в интересах указанной организации.

Так, предметом подобной сделки стало беспрепятственное заключение договора по капремонту МКД фондом ЖКХ с организацией взяткодателя и общее покровительство. Сумма работ — более 30 млн рублей. Также — отказ от применения мер при обнаружении недостатков в работе.

Обвиняемая признала свою вину, на данный момент судом позволено перевести её на домашний арест.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы», — сообщает СУ СК РФ по Белгородской области.

Регионально УФСБ России сообщает, что задержали замдиректора исполнительного фонд с поличным при получении взятки. Известно, что обвиняемой может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

Что известно о задержании экс-директора Белоблводоканала за взятки
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