ВСУ атаковали Белгородскую область 107 боеприпасами и 17 дронами, есть раненый

Posted 29 декабря, 07:50
Published 29 декабря, 07:50
Modified 29 декабря, 08:20
Updated 29 декабря, 08:20
За прошедшие сутки ВСУ три раза обстреляли Белгородский район, также муниципалитет атаковали семь беспилотников. Согласно данным сводки, пол огонь попали Малиновка, Красный Хутор, Черемошное, Щетиновка, Отрадное. В общей сумме по Белгородскому району запустили 17 боеприпасов, обошлось без пострадавших.
Однако повреждены три частных дома, инфраструктурный. объект связи, линии электропередачи и один автомобиль.
В районе села Безымено Грайворонского горокруга есть раненый. Его доставили в горбольницу №2 Белгорода. Водитель грузового авто пострадал при детонации дрона, он в состоянии средней тяжести.
Под удар попали Горьковский, Безымено, Совхозный и Козино, Пороз, Новостроевка-Первая, Сподарюшино и Пороз. По ним выпущено за сутки 78 боеприпасов в ходе девяти обстрелоат и 12 БПЛА.
В Валуйском округе хутор Нижние Мельницы тремя боеприпасами атакован украинскими дронами.
В Краснояружском районе под обстрел ВСУ попали Колотиловка, Вязовое и Поповка. По ним ВСУ выпустили пять боеприпасов.
Украинский дрон атаковал хутор Фироновка в Новооскольском округе. В ходе детонации повреждён частный дом и прицеп с/х техники на нежилой территории.
Также ВСУ нанесли два удара по Шебекино, Мурому, Мухину и Панкову в Шебекинском округе. Всего по населённым пунктам выпустили 12 боеприпасов и запустили два дрона. Один удалось сбить. В селе Муром повреждено авто.