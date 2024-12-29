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Posted 29 декабря, 07:50

Published 29 декабря, 07:50

Modified 29 декабря, 08:20

Updated 29 декабря, 08:20

Пострадавшие

ВСУ атаковали Белгородскую область 107 боеприпасами и 17 дронами, есть раненый

29 декабря 2024, 07:50
Фото: 1MI. Пострадавшие

При обстреле 21 населённого пункта Белгородской области пострадал мужчина

Сюжет
Новости Белгорода
По официальным данным, за прошедшие сутки всего 21 населённый пункт в шести муниципалитетах попали под обстрел со стороны ВСУ. Пострадал водитель грузового авто в Гайворонском округе. Мужчина находится в состоянии средней тяжести. Всего в ходе атак по области запущено 107 боеприпасов и 17 дронов.

За прошедшие сутки ВСУ три раза обстреляли Белгородский район, также муниципалитет атаковали семь беспилотников. Согласно данным сводки, пол огонь попали Малиновка, Красный Хутор, Черемошное, Щетиновка, Отрадное. В общей сумме по Белгородскому району запустили 17 боеприпасов, обошлось без пострадавших.

Однако повреждены три частных дома, инфраструктурный. объект связи, линии электропередачи и один автомобиль.

В районе села Безымено Грайворонского горокруга есть раненый. Его доставили в горбольницу №2 Белгорода. Водитель грузового авто пострадал при детонации дрона, он в состоянии средней тяжести.

Под удар попали Горьковский, Безымено, Совхозный и Козино, Пороз, Новостроевка-Первая, Сподарюшино и Пороз. По ним выпущено за сутки 78 боеприпасов в ходе девяти обстрелоат и 12 БПЛА.

В Валуйском округе хутор Нижние Мельницы тремя боеприпасами атакован украинскими дронами.

В Краснояружском районе под обстрел ВСУ попали Колотиловка, Вязовое и Поповка. По ним ВСУ выпустили пять боеприпасов.

Украинский дрон атаковал хутор Фироновка в Новооскольском округе. В ходе детонации повреждён частный дом и прицеп с/х техники на нежилой территории.

Также ВСУ нанесли два удара по Шебекино, Мурому, Мухину и Панкову в Шебекинском округе. Всего по населённым пунктам выпустили 12 боеприпасов и запустили два дрона. Один удалось сбить. В селе Муром повреждено авто.

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