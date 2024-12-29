ВСУ атаковали Белгородскую область 107 боеприпасами и 17 дронами, есть раненый

При обстреле 21 населённого пункта Белгородской области пострадал мужчина

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По официальным данным, за прошедшие сутки всего 21 населённый пункт в шести муниципалитетах попали под обстрел со стороны ВСУ. Пострадал водитель грузового авто в Гайворонском округе. Мужчина находится в состоянии средней тяжести. Всего в ходе атак по области запущено 107 боеприпасов и 17 дронов.

За прошедшие сутки ВСУ три раза обстреляли Белгородский район, также муниципалитет атаковали семь беспилотников. Согласно данным сводки, пол огонь попали Малиновка, Красный Хутор, Черемошное, Щетиновка, Отрадное. В общей сумме по Белгородскому району запустили 17 боеприпасов, обошлось без пострадавших. Однако повреждены три частных дома, инфраструктурный. объект связи, линии электропередачи и один автомобиль. В районе села Безымено Грайворонского горокруга есть раненый. Его доставили в горбольницу №2 Белгорода. Водитель грузового авто пострадал при детонации дрона, он в состоянии средней тяжести. Под удар попали Горьковский, Безымено, Совхозный и Козино, Пороз, Новостроевка-Первая, Сподарюшино и Пороз. По ним выпущено за сутки 78 боеприпасов в ходе девяти обстрелоат и 12 БПЛА. В Валуйском округе хутор Нижние Мельницы тремя боеприпасами атакован украинскими дронами. В Краснояружском районе под обстрел ВСУ попали Колотиловка, Вязовое и Поповка. По ним ВСУ выпустили пять боеприпасов. Украинский дрон атаковал хутор Фироновка в Новооскольском округе. В ходе детонации повреждён частный дом и прицеп с/х техники на нежилой территории. Также ВСУ нанесли два удара по Шебекино, Мурому, Мухину и Панкову в Шебекинском округе. Всего по населённым пунктам выпустили 12 боеприпасов и запустили два дрона. Один удалось сбить. В селе Муром повреждено авто. Далековато от границы: куда ВСУ били с утра по Белгородской области? Узнать подробнее Читайте также: Раненые и эвакуация школы: что известно об атаках ВСУ на Белгородскую область? Количество пострадавших в результате вечерних атак ВСУ белгородцев вновь увеличилось Затишье закончилось? Последствий атак в Белгородской области вновь стало больше