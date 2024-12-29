Стало известно, куда перешла работать экс-глава управления образования Белгорода

Posted 29 декабря, 14:57
Published 29 декабря, 14:57
Modified 29 декабря, 14:59
Updated 29 декабря, 14:59
Об увольнении бывшего руководителя управления образования Белгорода стало известно в середине июня. Официально объявили, что Ирина Гричанникова покинула администрацию, где занимала пост с 2015 года, по собственному желанию, т. к. сменила место работы.
На данный момент экс-руководитель управления образования областного центра занимает должность в администрации Яковлевского округа. Сегодня глава муниципалитета Олег Медведев выложил в своих социальных сетях пост, в котором Ирина Гричанникова упомянута в качестве его заместителя по социальной политике.
После Гричанниковой место руководителя занял Михаил Шейченко. До этого она работал директором школы № 17 и заместителем директора центра образования № 1, а также ректором БелИРО. Однако Шейченко занимал пост чуть более трёх месяцев и написал заявление на увольнение по собственному желанию в конце сентября.
Некоторые предполагают, что такое решение он принял после скандала с увольнением директоров школ, который вскоре дошёл до прокуратуры и в отношении Михаила Шейченко завели дело об административно нарушении по причине нарушения трудового законодательства. После этого экс-руководитель вернулся на старое место работы — в Белгородский институт развития образования.