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Posted 29 декабря, 14:57

Published 29 декабря, 14:57

Modified 29 декабря, 14:59

Updated 29 декабря, 14:59

Управление олбразования

Стало известно, куда перешла работать экс-глава управления образования Белгорода

29 декабря 2024, 14:57
Фото: Социальные сети Олега Медведева. Управление олбразования

Экс- глава управления образования Белгорода перешла в яковлевскую администрацию

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Новости Белгорода
Сегодня глава администрации Яковлевского округа Олег Медведев выложил пост, к которому прикреплена фотография с участием Ирины Гричанниковой, которая с 2015 года занимала должность главы управления образования Белгорода. Теперь она — замглавы яковлевской администрации по социальной политике.

Об увольнении бывшего руководителя управления образования Белгорода стало известно в середине июня. Официально объявили, что Ирина Гричанникова покинула администрацию, где занимала пост с 2015 года, по собственному желанию, т. к. сменила место работы.

На данный момент экс-руководитель управления образования областного центра занимает должность в администрации Яковлевского округа. Сегодня глава муниципалитета Олег Медведев выложил в своих социальных сетях пост, в котором Ирина Гричанникова упомянута в качестве его заместителя по социальной политике.

После Гричанниковой место руководителя занял Михаил Шейченко. До этого она работал директором школы № 17 и заместителем директора центра образования № 1, а также ректором БелИРО. Однако Шейченко занимал пост чуть более трёх месяцев и написал заявление на увольнение по собственному желанию в конце сентября.

Некоторые предполагают, что такое решение он принял после скандала с увольнением директоров школ, который вскоре дошёл до прокуратуры и в отношении Михаила Шейченко завели дело об административно нарушении по причине нарушения трудового законодательства. После этого экс-руководитель вернулся на старое место работы — в Белгородский институт развития образования.

Экс-глава управления образования в Белгороде вновь стал ректором БелИРО
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