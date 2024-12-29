Стало известно, куда перешла работать экс-глава управления образования Белгорода

Некоторые предполагают, что такое решение он принял после скандала с увольнением директоров школ, который вскоре дошёл до прокуратуры и в отношении Михаила Шейченко завели дело об административно нарушении по причине нарушения трудового законодательства. После этого экс-руководитель вернулся на старое место работы — в Белгородский институт развития образования.