С 29 декабря в центре Белгорода ограничат стоянку и остановку авто

Posted 29 декабря, 09:51
Published 29 декабря, 09:51
Modified 29 декабря, 09:53
Updated 29 декабря, 09:53
В Белгороде решили отменить массовые мероприятия ради безопасности жителей в существующей неспокойной обстановке, однако сохранили для белгородцев возможность в новогоднюю ночь прогуляться по улицам города. Для этого, как ранее заявляла мэрия, установили дополнительные укрытия и увеличили количество патрулей.
Также администрация опубликовала распоряжение, в котором сообщается, что с 29 декабря по 1 января будут действовать ограничения в плане парковок и остановок авто. Кроме того, в определённые часы не просто ограничат, а полностью запретят стоянку и остановку. Местами изменят движение.
В основном подобные меры безопасности с этого дня действуют в центре Белгорода и его окрестностях. Это Соборная площадь и прилегающая территория к парку Победы и Центральному парку. Полный список и детали решения также опубликовали.
О том, как пройдут новогодние праздники ранее писали журналисты Бел.Ру. Несмотря на массовые мероприятия, белгородцы смогут посетить ледовые катки, концерты и т. д.