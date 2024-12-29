С 29 декабря в центре Белгорода ограничат стоянку и остановку авто

В Белгороде ввели ограничения на остановку и автостоянку в новогодние праздники

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С 29 декабря по 1 января в Белгороде запретят остановку и стоянку авто в определённых местах, включая центр города и прилегающие территории. Сделано это также в рамках мер безопасности в праздники. Также для того, чтобы белгородцы могли прогуляться по городу в новогоднюю ночь, заявила мэрия.