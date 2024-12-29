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Posted 29 декабря, 09:51

Published 29 декабря, 09:51

Modified 29 декабря, 09:53

Updated 29 декабря, 09:53

Дорожное движение

С 29 декабря в центре Белгорода ограничат стоянку и остановку авто

29 декабря 2024, 09:51
Фото: 1MI. Дорожное движение

В Белгороде ввели ограничения на остановку и автостоянку в новогодние праздники

Сюжет
Новый год
С 29 декабря по 1 января в Белгороде запретят остановку и стоянку авто в определённых местах, включая центр города и прилегающие территории. Сделано это также в рамках мер безопасности в праздники. Также для того, чтобы белгородцы могли прогуляться по городу в новогоднюю ночь, заявила мэрия.

В Белгороде решили отменить массовые мероприятия ради безопасности жителей в существующей неспокойной обстановке, однако сохранили для белгородцев возможность в новогоднюю ночь прогуляться по улицам города. Для этого, как ранее заявляла мэрия, установили дополнительные укрытия и увеличили количество патрулей.

Также администрация опубликовала распоряжение, в котором сообщается, что с 29 декабря по 1 января будут действовать ограничения в плане парковок и остановок авто. Кроме того, в определённые часы не просто ограничат, а полностью запретят стоянку и остановку. Местами изменят движение.

В основном подобные меры безопасности с этого дня действуют в центре Белгорода и его окрестностях. Это Соборная площадь и прилегающая территория к парку Победы и Центральному парку. Полный список и детали решения также опубликовали.

О том, как пройдут новогодние праздники ранее писали журналисты Бел.Ру. Несмотря на массовые мероприятия, белгородцы смогут посетить ледовые катки, концерты и т. д.

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