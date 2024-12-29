Под Яковлевским округом на трассе М-2 перевернулся автобус: шесть человек пострадали

На 650 км федеральной трассы М-2 «Крым» недалеко от Яковлевского округа произошла авария с участием маршрутного автобуса, в котором находились в тот момент восемь пассажиров. Это случилось сегодня утром, примерно в восемь утра пятнадцать минут. После инцидента пятеро мужчина и одна женщина обратились за медицинской помощью.