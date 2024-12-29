Под Яковлевским округом на трассе М-2 перевернулся автобус: шесть человек пострадали

Posted 29 декабря, 13:07
Published 29 декабря, 13:07
Modified 29 декабря, 13:11
Updated 29 декабря, 13:11
На 650 км федеральной трассы М-2 «Крым» недалеко от Яковлевского округа произошла авария с участием маршрутного автобуса, в котором находились в тот момент восемь пассажиров. Это случилось сегодня утром, примерно в восемь утра пятнадцать минут. После инцидента пятеро мужчина и одна женщина обратились за медицинской помощью.
Согласно предварительным данным регионального УМВД, 38-летний водитель Audi, двигавшийся от Белгорода к Строителю не соблюдал правила маневрирования и врезался в «ГАЗель», за рулём которой находился 61-летний мужчина. В результате столкновения автобус съехал в кювет, врезался в опору уличного освещения и перевернулся.
Сотрудники госавтоинспекции на данный момент занимаются установлением всех обстоятельств и причин данного ДТП.
25 декабря в Белгородском районе произошла ещё одна авария. На этот раз пострадал боец самообороны. Мужчина получил ушиб грудной клетки и ног. Кроме того, в его глазу оказался осколок.