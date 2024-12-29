bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 декабря, 13:07

Published 29 декабря, 13:07

Modified 29 декабря, 13:11

Updated 29 декабря, 13:11

Авария

Под Яковлевским округом на трассе М-2 перевернулся автобус: шесть человек пострадали

29 декабря 2024, 13:07
Фото: 1MI. Авария

Шесть человек пострадали при столкновении Audi и автобуса на трассе М-2 «Крым»

Сюжет
ДТП
Вблизи Яковлевского округа на федеральной трассе М-2 столкнулись маршрутный автобус и Audi. Пострадали шестеро пассажиров «ГАЗели». По предварительным данным УМВД, 38-летний водитель Audi нарушил правила маневрирования и въехал в автобус. Тот съехал в кювет, врезался в столб фонаря и перевернулся.

На 650 км федеральной трассы М-2 «Крым» недалеко от Яковлевского округа произошла авария с участием маршрутного автобуса, в котором находились в тот момент восемь пассажиров. Это случилось сегодня утром, примерно в восемь утра пятнадцать минут. После инцидента пятеро мужчина и одна женщина обратились за медицинской помощью.

Согласно предварительным данным регионального УМВД, 38-летний водитель Audi, двигавшийся от Белгорода к Строителю не соблюдал правила маневрирования и врезался в «ГАЗель», за рулём которой находился 61-летний мужчина. В результате столкновения автобус съехал в кювет, врезался в опору уличного освещения и перевернулся.

Сотрудники госавтоинспекции на данный момент занимаются установлением всех обстоятельств и причин данного ДТП.

25 декабря в Белгородском районе произошла ещё одна авария. На этот раз пострадал боец самообороны. Мужчина получил ушиб грудной клетки и ног. Кроме того, в его глазу оказался осколок.

«Был осколок в глазу»: очевидцы рассказали о последствиях ДТП под Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области на трассе Валуйки-Волоконовка произошло серьёзное ДТПЧто стало с мальчиком, который попал под машину во время обстрела Белгорода?
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#ДТП#Авария#Медицинская помощь#Белгород#Маршрутный автобус#Яковлевский округ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика