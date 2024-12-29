По уровню тревоги Белгородская область уступила Курской, но всё ещё остаётся в топ-3

Posted 29 декабря, 11:42
Published 29 декабря, 11:42
Modified 29 декабря, 12:09
Updated 29 декабря, 12:09
На первом месте оказалась Москва. На ступеньку ниже Белгородской области — Санкт-Петербург. А вот самыми «уравновешенными» и «невозмутимыми» стали в 2024 году Мурманская область и Ингушетия.
В 2022 году Белгородская область занимала шестое место среди самых встревоженных, в прошлом году — второе. За год индекс уменьшился с 246,69 до 202,26. В Курской области в этом году он вырос со 113,46 до 265,04, поэтому заняла позицию выше Белгородской. В 2023 году соседний регион был на девятом месте.
Согласно исследованию, тремя самыми беспокоящими белгородцев темами стали обстановка в зоне КТО, атаки дронов и рост цен.
В целом, самыми тревожными темами в России на 2024 год по убыванию индекса стали рост цен, ситуация в зоне КТО, финансовое и телефонное мошенничество, замедление Youtube, аварии теплосетей, износ инфраструктуры ЖКХ, мигранты, природные катаклизмы, атаки БПЛА, падение курса рубля.
Кроме того, аналитики заявили, что повестка СВО впервые с 2022 года вышла из топа тревог в РФ.
Как оказалось, средний показатель тревожности за год стал меньше почти на 25%. Это 8957,41 против 11754,02. Причиной изменений специалисты обозначили стабилизацию информационного фона, сложившегося ранее вокруг СВО, и большее новостное «спокойствие». Эксперты отметили увеличение количества в топе самых невозмутимых административных образований России, т. е. с 27 до 39.
«Снижение Индекса второй год подряд — это серьёзный индикатор того, что общество полностью адаптировалось к жизни в условиях СВО. Бытовые проблемы в этом году вышли на первый план — и тут, конечно, интересен даже не столько рост цен, сколько проблема мошенничества», — подытожил Кирилл Лубнин, вице-президент компании КРОС.