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Posted 29 декабря, 11:42

Published 29 декабря, 11:42

Modified 29 декабря, 12:09

Updated 29 декабря, 12:09

Тревога

По уровню тревоги Белгородская область уступила Курской, но всё ещё остаётся в топ-3

29 декабря 2024, 11:42
Фото: Изображение Midjourney. Тревога

В 2024 году Белгородская область заняла третье место по уровню тревожности в РФ

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Новости Белгорода
В исследовании индекса тревожности КРОС Белгородская область снова вошла в топ самых встревоженных и заняла 3-е место. Опережают регион только Курская область и Москва. Больше всего белгородцы беспокоились из-за ситуации с КТО, атак беспилотников и роста цен. Общий индекс РФ в 2024 году упал.

На первом месте оказалась Москва. На ступеньку ниже Белгородской области — Санкт-Петербург. А вот самыми «уравновешенными» и «невозмутимыми» стали в 2024 году Мурманская область и Ингушетия.

Топ-10 самых тревожных регионов РФ
Топ-10 самых тревожных регионов РФ. Фото: Исследования тревожности регионов от КРОС

В 2022 году Белгородская область занимала шестое место среди самых встревоженных, в прошлом году — второе. За год индекс уменьшился с 246,69 до 202,26. В Курской области в этом году он вырос со 113,46 до 265,04, поэтому заняла позицию выше Белгородской. В 2023 году соседний регион был на девятом месте.

Согласно исследованию, тремя самыми беспокоящими белгородцев темами стали обстановка в зоне КТО, атаки дронов и рост цен.

Топ-3 тревожные темы в Белгородской области
Топ-3 тревожные темы в Белгородской области. Фото: Официальный сайт исследования тревожности регионов КРОС
Больше нервничают только в Москве: Белгородская область вышла в лидеры по тревожности
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В целом, самыми тревожными темами в России на 2024 год по убыванию индекса стали рост цен, ситуация в зоне КТО, финансовое и телефонное мошенничество, замедление Youtube, аварии теплосетей, износ инфраструктуры ЖКХ, мигранты, природные катаклизмы, атаки БПЛА, падение курса рубля.

Кроме того, аналитики заявили, что повестка СВО впервые с 2022 года вышла из топа тревог в РФ.

Самые тревожные темы 2024 года в России
Самые тревожные темы 2024 года в России. Фото: Официальный сайт КРОС

Как оказалось, средний показатель тревожности за год стал меньше почти на 25%. Это 8957,41 против 11754,02. Причиной изменений специалисты обозначили стабилизацию информационного фона, сложившегося ранее вокруг СВО, и большее новостное «спокойствие». Эксперты отметили увеличение количества в топе самых невозмутимых административных образований России, т. е. с 27 до 39.

«Снижение Индекса второй год подряд — это серьёзный индикатор того, что общество полностью адаптировалось к жизни в условиях СВО. Бытовые проблемы в этом году вышли на первый план — и тут, конечно, интересен даже не столько рост цен, сколько проблема мошенничества», — подытожил Кирилл Лубнин, вице-президент компании КРОС.
Белгородская область оказалась в десятке самых встревоженных регионов
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