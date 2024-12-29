По уровню тревоги Белгородская область уступила Курской, но всё ещё остаётся в топ-3

В 2022 году Белгородская область занимала шестое место среди самых встревоженных, в прошлом году — второе. За год индекс уменьшился с 246,69 до 202,26. В Курской области в этом году он вырос со 113,46 до 265,04, поэтому заняла позицию выше Белгородской. В 2023 году соседний регион был на девятом месте.