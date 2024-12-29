bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 декабря, 14:12

Published 29 декабря, 14:12

Modified 29 декабря, 14:14

Updated 29 декабря, 14:14

Пострадавшие

FPV-дроны атаковали Белгородский и Волоконовский районы: мужчина получил ранения лица

29 декабря 2024, 14:12
Фото: 1MI. Пострадавшие

Белгородец получил касательные ранения лица при атаке FPV-дрона ВСУ

Сюжет
Новости Белгорода
В результате атак FPV-дрона в Волоконовском районе пострадал мужчина, его доставили в Волоконовскую ЦРБ. Его состояние оценили как удовлетворительно. Также посекло окна и заборы двух частных домов. При атаке в Белгородском районе пострадал легковой автомобиль. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

Украинские беспилотники нанесли очередной удар по Белгородской области. В Волоконовском районе при атаке FPV-дрона ранения получил житель Борисовки.

Белгородец получил касательные ранения лица. Медики сообщили, что пострадавший в удовлетворительном состоянии. Сейчас его направили в Волоконовскую ЦРБ, сообщил Вяч

Что касается разрушений, то в селе пострадали два частных дома — посечены окна и забор.

В посёлке Малиновка под Белгородом зафиксирован атака ещё одного FPV-дрона, в результате которой сильно пострадал кузов легкового автомобиля.

Сведения о последствиях атак уточняются. Оперативные службы работают на месте.

За прошедшие сутки, согласно официальной сводке, ВСУ выпустили по Белгородской области больше сотни боеприпасов и более 10 дронов. Целями стал 21 населённый пункт нескольких муниципалитетов. Есть раненый.

ВСУ атаковали Белгородскую область 107 боеприпасами и 17 дронами, есть раненый
Узнать подробнее
Читайте также:
Раненые и эвакуация школы: что известно об атаках ВСУ на Белгородскую область?Далековато от границы: куда ВСУ били с утра по Белгородской области?«Вот, что осталось от нашего дома»: что известно об ударе по курскому Льгову?
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Повреждения#ВСУ#Приграничье#Атака ВСУ#Дроны
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика