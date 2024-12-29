FPV-дроны атаковали Белгородский и Волоконовский районы: мужчина получил ранения лица

Posted 29 декабря, 14:12
Published 29 декабря, 14:12
Modified 29 декабря, 14:14
Updated 29 декабря, 14:14
Украинские беспилотники нанесли очередной удар по Белгородской области. В Волоконовском районе при атаке FPV-дрона ранения получил житель Борисовки.
Белгородец получил касательные ранения лица. Медики сообщили, что пострадавший в удовлетворительном состоянии. Сейчас его направили в Волоконовскую ЦРБ, сообщил Вяч
Что касается разрушений, то в селе пострадали два частных дома — посечены окна и забор.
В посёлке Малиновка под Белгородом зафиксирован атака ещё одного FPV-дрона, в результате которой сильно пострадал кузов легкового автомобиля.
Сведения о последствиях атак уточняются. Оперативные службы работают на месте.
За прошедшие сутки, согласно официальной сводке, ВСУ выпустили по Белгородской области больше сотни боеприпасов и более 10 дронов. Целями стал 21 населённый пункт нескольких муниципалитетов. Есть раненый.