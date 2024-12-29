FPV-дроны атаковали Белгородский и Волоконовский районы: мужчина получил ранения лица

Белгородец получил касательные ранения лица при атаке FPV-дрона ВСУ

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В результате атак FPV-дрона в Волоконовском районе пострадал мужчина, его доставили в Волоконовскую ЦРБ. Его состояние оценили как удовлетворительно. Также посекло окна и заборы двух частных домов. При атаке в Белгородском районе пострадал легковой автомобиль. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.