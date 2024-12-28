Все тренеры белгородского «Салюта» решили продлить контракты с клубом

Posted 28 декабря, 16:25
Published 28 декабря, 16:25
Modified 28 декабря, 16:25
Updated 28 декабря, 16:25
Главный тренер футбольного клуба «Салют» Виктор Навоченко продлил свой рабочий контракт. Соглашение будет действительно до конца 2025 года.
Навоченко курирует белгородских футболистов уже восьмой сезон подряд. Вместе с ним команда сыграла 189 матчей: 97 из них оказались победными, 41 закончились ничьёй и 51 — поражением.
Разница забитых и пропущенных мячей составила 319-210.
Также с Виктором Навоченко команду будут тренировать Андрей Репринцев, Илья Семёнов и Сергей Чеснаков. Они также продлили контракты с ФК «Салют».