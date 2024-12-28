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Posted 28 декабря, 16:25

Published 28 декабря, 16:25

Modified 28 декабря, 16:25

Updated 28 декабря, 16:25

Виктор Навоченко

Все тренеры белгородского «Салюта» решили продлить контракты с клубом

28 декабря 2024, 16:25
Фото: группа ФК «Салют Белгород» в ВК. Виктор Навоченко

Виктор Навоченко останется главным тренером белгородского «Салюта»

Сюжет
Футбол
Контракты продлили главный тренер Виктор Навоченко и тренеры Андрей Репринцев, Илья Семёнов и Сергей Чеснаков. Об этом сообщили в официальной группе ФК «Салют».

Главный тренер футбольного клуба «Салют» Виктор Навоченко продлил свой рабочий контракт. Соглашение будет действительно до конца 2025 года.

Навоченко курирует белгородских футболистов уже восьмой сезон подряд. Вместе с ним команда сыграла 189 матчей: 97 из них оказались победными, 41 закончились ничьёй и 51 — поражением.

Разница забитых и пропущенных мячей составила 319-210.

Также с Виктором Навоченко команду будут тренировать Андрей Репринцев, Илья Семёнов и Сергей Чеснаков. Они также продлили контракты с ФК «Салют».

Александр Канищев останется в составе белгородского ФК «Салют» до конца 2025 года
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