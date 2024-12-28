Волонтер Ольга Буняева: «Не закрывайте глаза на происходящее»

Энергии Ольги, ее доброты и отзывчивости, хватает не только на материальную помощь. Однажды к ней обратилась женщина из Краматорска, где шли ожесточенные бои, с просьбой помочь найти ее пожилых родственниц. Обеим за 80 лет, одна — слабослышащая, вторая почти ничего не видит, они не выходили на связь больше недели.