Волонтер Ольга Буняева: «Не закрывайте глаза на происходящее»

Posted 28 декабря, 08:51
Published 28 декабря, 08:51
Modified 28 декабря, 08:53
Updated 28 декабря, 08:53
Детей много не бывает
Сотрудники и волонтеры «Дома» уже более 30 лет ежегодно помогают порядка 400 семьям — многодетным и малоимущим, а также одиноким матерям, диабетикам. Благодаря организации 2000 семей получают регулярную гуманитарную помощь в виде продуктов, одежды, школьных принадлежностей и других предметов первой необходимости.
Кроме того, «Дом» заботится об активном досуге своих подопечных, организуя посещение музеев, театров, кино, катков и концертов. Особенно яркие впечатления остаются после летних каникул, во время которых семьи ездят на экскурсии, собираются на совместные пикники, и даже бывают в аквапарках.
Кому-то может показаться, что все это — банальные вещи, — говорит Ольга Буняева. — Но реальность такова, что вот такие, даже самые простые радости не каждому по карману. Все наши семьи — не какие-нибудь бездельники, наплевавшие на своих детей. Это достойные, трудолюбивые люди, которые оказались в трудном положении. И мы искренне хотим их поддержать, ну и пока взрослые решают свои сложности, ребята должны проживать самое настоящее, яркое и беззаботное детство. Вы не представляете, как мы рады, когда видим эти счастливые лица!
Проект «Долг по доброй воле» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
Помимо гуманитарной поддержки и организации развивающих занятий и отдыха, центр работает с детьми с ограниченными возможностями. В то же время «Дом» совместно с ростовским центром иппотерапии разработал специальные занятия. Доказано, что адаптивная верховая езда имеет очень хороший эффект в реабилитации и коррекции развития, не меньшую пользу приносит и тактильный контакт с лошадьми.
Но об этом не читать нужно, а видеть своими глазами. Результаты потрясают! Из личного опыта — мы привезли на иппотерапию шестнадцатилетнего подростка, он не ходит, — вспоминает Ольга Буняева. — Я недоумевала, чем ему может это помочь? Но вот ребенок садится на лошадь, сначала едет очень неловко, согнувшись, видно, как ему сложно. А через несколько метров он уже начинает распрямляться, садится почти ровно, а потом и вовсе просит надеть казачью бурку, и скачет, как настоящий гусар.
“Это касается каждого»
Когда началась спецоперация, «Дом» также не смог оставаться в стороне. Ольга и ее коллеги-добровольцы подключились к работе в этом направлении фактически сразу — весной 2022-го. С тех пор на регулярной основе они закупают и отправляют на передовую дождевики, пилы, кирки, защитные тенты, газовые горелки и баллоны, нижнее белье, средства личной гигиены. А еще — своими руками плетут маскировочные сети и шьют сухие души.
Сегодня Ольга Буняева также курирует военные госпитали. Заезжая проведать раненых, активистка каждый раз составляет новые списки необходимого, неизменно самым главным запросом остается обычная питьевая вода.
Отправляем сразу по несколько машин, груженных сотнями пятилитровых бутылей, вода нужна не только для питья, но и для того, чтобы вовремя промывать раны, — рассказывает волонтер. — В госпиталях говорят, что к ним иногда поступают бойцы с ранами, в которых находят опарышей. Понимаете теперь всю важность?
Ольга сотрудничает с волонтерскими объединениями «Ленточка» и «Единство». Также им помогают Свято-Троицкий храм и церковь Преполовения Пятидесятницы. Они помогают не только молитвой — прихожане собирают необходимые на фронте и в госпиталях вещи: одеяла, комплекты постельного белья, моющие средства, а еще — домашнюю еду с донскими разносолами и, конечно, письма с искренней верой в победу.
Не только семьи наших бойцов, но и все мы ждем их с победой, живыми и невредимыми. Когда я уезжаю домой после доставки гуманитарной помощи, меня всегда провожают со словами: «Оля, как жаль, что мы не были знакомы с тобой раньше!» Поэтому я везу в Ростов не только новые задачи, но и приятные воспоминания, — признается Ольга.
Энергии Ольги, ее доброты и отзывчивости, хватает не только на материальную помощь. Однажды к ней обратилась женщина из Краматорска, где шли ожесточенные бои, с просьбой помочь найти ее пожилых родственниц. Обеим за 80 лет, одна — слабослышащая, вторая почти ничего не видит, они не выходили на связь больше недели.
Я не смогла отказать, хотя, если честно, не особо верила в эту затею, — говорит Ольга. — Но стала искать в интернете хоть какую-то зацепку. Писала с просьбой помочь в поисках. К счастью, нашла неравнодушных, кто бросился по адресу — обе женщины были живы и здоровы, позже благодаря волонтерам их удалось вывезти из из-под обстрелов.
«Главный враг — равнодушие»
К сожалению, кроме единомышленников, волонтеры зачастую сталкиваются с равнодушием и бездействием.
Обществу пора прекратить закрывать глаза на главное событие в стране. Спецоперация касается каждого, чем дольше кто-то живет с позицией «моя хата с краю», тем меньше у него шансов на мирную жизнь, — убеждена Ольга. — И у его близких, у его детей, у родных, у друзей. Пусть это звучит жестко, но это правда. Да, есть мы, неравнодушные волонтерские организации, которые всячески поддерживают ребят, но наши ресурсы не безграничны. Нам нужна поддержка всего общества. Только вместе мы сможем победить!
Поэтому Ольга, несмотря на свой плотный график, не сдается и старается общаться с людьми через свой блог, донося главную идею: нельзя стоять на месте, сила — в единстве.
У меня часто спрашивают: «Как ты справляешься? Ты жить-то успеваешь?». А я отвечаю: «Это и есть моя жизнь», — говорит ростовчанка. — И хочу спросить: а как живете вы? Как можно в такое время закрывать глаза и бездействовать? Слава богу, что в моем окружении большинство тех, кому близка моя идея. Надеюсь, совместными усилиями мы сможем победить главного врага — равнодушие.