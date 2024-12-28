Ветеринар перечислила способы, которые помогут отучить кошку царапать мебель

Она добавила, что когда речь идет о том, что животные могут повредить мебель, это не означает, что они намеренно хотят это сделать. Это поведение не всегда связано только с заточкой когтей, хотя оно может играть и такую роль. В природе острые когти действительно нужны животным. Кроме того, у них есть железы между пальцами, с помощью которых они оставляют свои метки. Когда животные точат когти, они также отмечают свою территорию, что является естественным для них поведением. Таким образом, такое поведение — нормальная часть их жизни.