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Posted 28 декабря, 12:27

Published 28 декабря, 12:27

Modified 28 декабря, 12:30

Updated 28 декабря, 12:30

Ветеранам боевых действий стало доступно электронное удостоверение

Ветеранам боевых действий стало доступно электронное удостоверение

28 декабря 2024, 12:27
Фото: Изображение Midjourney.
СберКарта Ветерана является аналогом бумажного удостоверения ветерана боевых действий, но одновременно и выполняет все функции классической дебетовой карты.

Ветераны боевых действий могут оформить и получить электронное удостоверение ветерана боевых действий — СберКарту Ветерана. Для этого потребуется паспорт, бумажное удостоверение ветерана боевых действий или справка об участии в специальной военной операции. Соглашение о партнёрстве в этом социально-значимом проекте банк заключил с Министерством Обороны РФ.

Электронное удостоверение ветерана боевых действий заменит бумажное удостоверение. Оно выпускается на банковской карте, получение финансовой поддержки для участников СВО и других военных действий будет упрощено. На электронное удостоверение можно будет получать денежное довольствие, федеральные и региональные социальные выплаты, льготы и скидки.

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#Алёна Мальцева
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