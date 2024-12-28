Ветеранам боевых действий стало доступно электронное удостоверение

Ветераны боевых действий могут оформить и получить электронное удостоверение ветерана боевых действий — СберКарту Ветерана. Для этого потребуется паспорт, бумажное удостоверение ветерана боевых действий или справка об участии в специальной военной операции. Соглашение о партнёрстве в этом социально-значимом проекте банк заключил с Министерством Обороны РФ.