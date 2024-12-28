Ветеранам боевых действий стало доступно электронное удостоверение

Posted 28 декабря, 12:27
Published 28 декабря, 12:27
Modified 28 декабря, 12:30
Updated 28 декабря, 12:30
Ветераны боевых действий могут оформить и получить электронное удостоверение ветерана боевых действий — СберКарту Ветерана. Для этого потребуется паспорт, бумажное удостоверение ветерана боевых действий или справка об участии в специальной военной операции. Соглашение о партнёрстве в этом социально-значимом проекте банк заключил с Министерством Обороны РФ.
Электронное удостоверение ветерана боевых действий заменит бумажное удостоверение. Оно выпускается на банковской карте, получение финансовой поддержки для участников СВО и других военных действий будет упрощено. На электронное удостоверение можно будет получать денежное довольствие, федеральные и региональные социальные выплаты, льготы и скидки.