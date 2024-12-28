В Белгороде проследят за предновогодними ценами и доработают мост со смайлами

Напомним, что ремонтные работы на мосту стартовали ещё в сентябре, однако точная дата их окончания до сих пор не известна. Всего на эти нужды выделили 53,8 млн рублей, а смайлики, который сделали этот мост популярным среди белгородцев, обещали вернуть на место.