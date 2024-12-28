В Белгороде проследят за предновогодними ценами и доработают мост со смайлами

Posted 28 декабря, 15:30
Published 28 декабря, 15:30
Modified 28 декабря, 15:32
Updated 28 декабря, 15:32
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил своим подчинённым встретиться с семьями бойцов отряда «Барс-Белгород» до 16 января. На этих встречах чиновники должны ответить на вопросы об увольнениях, о выходных, питании и выплатах. Также на встречах будут присутствовать командир «Барса» и куратор Минобороны.
Гладков добавил, что в рамках существующей угрозы власти должны обеспечить надлежащее исполнение гарантий, которые предоставляются бойцам.
Также глава региона упомянул проблему с выплатами, которую следовало решить: на сегодняшний день регион закрыл почти все долги — 770 человек уже получили деньги, в этот же день их должны были направить ещё 200 людям.
Добавим, что один из членов «Барса» получал зарплату, но жене говорил, что её задерживает губернатор.
Семи магазинам региональное УФАС направило информацию о недопущении необоснованного повышения цен на товары в преддверии новогодних праздников. Об этом предупредили «Магнит», «Пятёрочка», «Лента», «Линия», «Европа», «Айсберг» и «Победа».
Торговые сети обязаны информировать ведомство о любых повышениях цен со стороны поставщиков, а также о росте стоимости логистики и других услуг. Если УФАС зафиксирует нарушение, то примет меры в соответствии с антимонопольным законодательством.
Добавим, что белгородцы уже неоднократно жаловались на высокую стоимость огурцов — цена достигает 700 рублей за килограмм. Один из таких случаев обещала проверить глава Белгородского района Анна Куташова.
Накануне на известном мосту вблизи рынка «Салют» белгородцы заметили изменения: рабочие уже установили на опоры, размещённые на местах фонарей, смайлики. Теперь «лица» смотрят сверху вниз на пешеходов моста.
Однако в мэрии заявили, что эти изменения не окончательные: размещение ещё обсудят с художниками. Кроме того, на мосту могут появиться новые смайлики: их художники начнут рисовать весной, когда позволит погода.
Напомним, что ремонтные работы на мосту стартовали ещё в сентябре, однако точная дата их окончания до сих пор не известна. Всего на эти нужды выделили 53,8 млн рублей, а смайлики, который сделали этот мост популярным среди белгородцев, обещали вернуть на место.