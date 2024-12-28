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Posted 28 декабря, 15:30

Published 28 декабря, 15:30

Modified 28 декабря, 15:32

Updated 28 декабря, 15:32

В Белгороде проследят за предновогодними ценами и доработают мост со смайлами

В Белгороде проследят за предновогодними ценами и доработают мост со смайлами

28 декабря 2024, 15:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги дня
Сегодня, 28 декабря, белгородцы обсуждали грядущие встречи с семьями бойцов отряда «Барс», пристальное внимание к ценам на продукты в магазинах, а также размещение смайликов на известном мосту возле рынка «Салют». Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Семьям членов «Барса» расскажут о мерах поддержки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил своим подчинённым встретиться с семьями бойцов отряда «Барс-Белгород» до 16 января. На этих встречах чиновники должны ответить на вопросы об увольнениях, о выходных, питании и выплатах. Также на встречах будут присутствовать командир «Барса» и куратор Минобороны.

Гладков добавил, что в рамках существующей угрозы власти должны обеспечить надлежащее исполнение гарантий, которые предоставляются бойцам.

Также глава региона упомянул проблему с выплатами, которую следовало решить: на сегодняшний день регион закрыл почти все долги — 770 человек уже получили деньги, в этот же день их должны были направить ещё 200 людям.

Добавим, что один из членов «Барса» получал зарплату, но жене говорил, что её задерживает губернатор.

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За ценами на продукты проследят

Семи магазинам региональное УФАС направило информацию о недопущении необоснованного повышения цен на товары в преддверии новогодних праздников. Об этом предупредили «Магнит», «Пятёрочка», «Лента», «Линия», «Европа», «Айсберг» и «Победа».

Торговые сети обязаны информировать ведомство о любых повышениях цен со стороны поставщиков, а также о росте стоимости логистики и других услуг. Если УФАС зафиксирует нарушение, то примет меры в соответствии с антимонопольным законодательством.

Добавим, что белгородцы уже неоднократно жаловались на высокую стоимость огурцов — цена достигает 700 рублей за килограмм. Один из таких случаев обещала проверить глава Белгородского района Анна Куташова.

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Что с мостом со смайлами?

Накануне на известном мосту вблизи рынка «Салют» белгородцы заметили изменения: рабочие уже установили на опоры, размещённые на местах фонарей, смайлики. Теперь «лица» смотрят сверху вниз на пешеходов моста.

Однако в мэрии заявили, что эти изменения не окончательные: размещение ещё обсудят с художниками. Кроме того, на мосту могут появиться новые смайлики: их художники начнут рисовать весной, когда позволит погода.

Напомним, что ремонтные работы на мосту стартовали ещё в сентябре, однако точная дата их окончания до сих пор не известна. Всего на эти нужды выделили 53,8 млн рублей, а смайлики, который сделали этот мост популярным среди белгородцев, обещали вернуть на место.

«Лица» вместо фонарей: как изменился знаменитый мост со смайлами в Белгороде?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Итоги#Белгород#Итоги дня
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