Стойленский ГОК поздравляет с Новым годом сотрудников и их детей

Posted 28 декабря, 09:17
Published 28 декабря, 09:17
Modified 28 декабря, 09:19
Updated 28 декабря, 09:19
В этом году Группы НЛМК изменила подход к закупке детских новогодних подарков: кроме традиционных сладких наборов сотрудники с детьми от 0 до 14 лет могли выбрать подарочный сертификат в магазины детских товаров. Такой вариант поздравления выбрали более 200 стойленцев.
В традиционном новогоднем подарке в этом году кроме набора из шоколадных конфет московских фабрик ребят ждали интерактивный 3D светильник для рисования и семейная игра-викторина.
Кроме подарков по традиции СГОК организует и новогодние представления для ребят. Стойленцы вместе с детьми от 2 до 11 лет побывают в Старооскольском театре для детей и молодежи на новогоднем спектакле «Чей Новый 2025 год?». Для тех, кто постарше, организовали новогодние поздравления «Снеговик-почтовик» в ЦКР «Горняк» и «Новый год в Лукоморье» в ЦКР «Молодежный».
Новогодний праздничный концерт прошел и для самих сотрудников и пенсионеров: в ЦКР «Горняк» состоялся концерт «Русская зима» в исполнении симфонического оркестра Белгородской филармонии, где прозвучали популярные музыкальные произведения известных советских композиторов.
Продолжается до 19 января и традиционный новогодний марафон в пользу подопечных благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера Группы НЛМК. Пожертвование можно сделать на любую сумму онлайн анонимно или после регистрации на сайте.