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Posted 28 декабря, 09:17

Published 28 декабря, 09:17

Modified 28 декабря, 09:19

Updated 28 декабря, 09:19

Стойленский ГОК поздравляет с Новым годом сотрудников и их детей

Стойленский ГОК поздравляет с Новым годом сотрудников и их детей

28 декабря 2024, 09:17
Фото: СГОК.
Сюжет
Новый год
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) к Новому году вручили около 3,5 тысяч подарков для детей сотрудников комбината. Еще около 200 новогодних подарков передали детям с ограниченными возможностями здоровья и ребятам из малообеспеченных семей.

В этом году Группы НЛМК изменила подход к закупке детских новогодних подарков: кроме традиционных сладких наборов сотрудники с детьми от 0 до 14 лет могли выбрать подарочный сертификат в магазины детских товаров. Такой вариант поздравления выбрали более 200 стойленцев.

В традиционном новогоднем подарке в этом году кроме набора из шоколадных конфет московских фабрик ребят ждали интерактивный 3D светильник для рисования и семейная игра-викторина.

Фото: СГОК

Кроме подарков по традиции СГОК организует и новогодние представления для ребят. Стойленцы вместе с детьми от 2 до 11 лет побывают в Старооскольском театре для детей и молодежи на новогоднем спектакле «Чей Новый 2025 год?». Для тех, кто постарше, организовали новогодние поздравления «Снеговик-почтовик» в ЦКР «Горняк» и «Новый год в Лукоморье» в ЦКР «Молодежный».

Новогодний праздничный концерт прошел и для самих сотрудников и пенсионеров: в ЦКР «Горняк» состоялся концерт «Русская зима» в исполнении симфонического оркестра Белгородской филармонии, где прозвучали популярные музыкальные произведения известных советских композиторов.

Продолжается до 19 января и традиционный новогодний марафон в пользу подопечных благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера Группы НЛМК. Пожертвование можно сделать на любую сумму онлайн анонимно или после регистрации на сайте.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Новый год#Стойленский ГОК#Белгородская филармония#Симфонический оркестр#Малообеспеченные семьи#Белгород#Старооскольский театр#Ограниченные возможности здоровья#Подарочный сертификат#Благотворительный фонд Милосердие
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