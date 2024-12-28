Стойленский ГОК поздравляет с Новым годом сотрудников и их детей

Кроме подарков по традиции СГОК организует и новогодние представления для ребят. Стойленцы вместе с детьми от 2 до 11 лет побывают в Старооскольском театре для детей и молодежи на новогоднем спектакле «Чей Новый 2025 год?». Для тех, кто постарше, организовали новогодние поздравления «Снеговик-почтовик» в ЦКР «Горняк» и «Новый год в Лукоморье» в ЦКР «Молодежный».