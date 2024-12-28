Сотни белгородцев остаются в ПВР из-за обмана и «завышенных требований» к жилью?

Что касается выплат, которые ещё не успели перевести на спецсчета белгородцам, то остаток составляет 981 млн рублей. Сегодня, по словам министра, средства переведут для сотни человек на общую сумму почти в 400 млн рублей. Около 500 млн рублей остаётся на последующие выплаты.