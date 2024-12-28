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Posted 28 декабря, 08:14

Published 28 декабря, 08:14

Modified 28 декабря, 08:14

Updated 28 декабря, 08:14

Жильё

Сотни белгородцев остаются в ПВР из-за обмана и «завышенных требований» к жилью?

28 декабря 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney. Жильё

Белгородские чиновники заявили, что пострадавшие многого хотят от новых домов

Сюжет
Новости Белгорода
На оперсовещании правительства Белгородской области рассказали, что второй транш для материальной помощи с жильём из федерального бюджета освоили. Итоговый остаток — 500 млн. Однако, по словам Гладкова, остались они из-за завышенных требований белгородцев и обмане при учёте жилых помещений.

Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина отчиталась, что за уходящую неделю полностью освоили средства, поступившие из федерального бюджета во втором транше. Так, на восстановление жилья, пострадавшего при обстрелах ВСУ, дополнительно направили 3,4 млрд рублей.

Что касается выплат, которые ещё не успели перевести на спецсчета белгородцам, то остаток составляет 981 млн рублей. Сегодня, по словам министра, средства переведут для сотни человек на общую сумму почти в 400 млн рублей. Около 500 млн рублей остаётся на последующие выплаты.

«Где-то у нас идут судебные разбирательства <…>, где-то это те люди, которых не устраивает подобранное жильё — желают первый этаж, второй, то есть определённое место размещения», — прокомментировала чиновница.

Губернатор Вячеслав Гладков добавил, что подобных случаев достаточно:

«Да, к сожалению, мы видим. „Я хочу рядом с больницей, я хочу, чтобы окна выходили на юг, рядом была остановка или рынок“. Думаю, что нужно привлекать и уполномоченного по правам человека, по правам ребёнка, потому что физически мы тоже не волшебники. Все понимаем, что жильё предоставляется тем людям, которые из сельской местности. Есть все признаки завышенных требований».

По словам главы региона, встречи с белгородцами нужно будет проводить в присутствии представителей правоохранительных органов, чтобы «не допустить ошибок», в том числе со стороны правительства. Также наличие «человека в погонах» является выражением серьёзности намерений и законности, как рассудил Гладков.

«В итоге человек сам страдает. <…> Я просто всем рассказываю: люди из Журавлёвки и Нехотеевки, которые приняли решение в январе 2023 года, забыли вообще уже обо всём. Два года там уже живут. Но несколько сотен человек из Нехотеевки, Журавлёвки живут у нас в ПВР, потому что зашли в суды из-за того, что, извините меня, летние веранды, даже туалеты зарегистрировать как жилые помещения отдельно стоящие. Нельзя же так. Хотя опять же, люди не виноваты в этой ситуации, они находятся в стрессе. Поэтому наша задача — спокойно, последовательно, многократно объяснять».

Ранее в правительстве журналистам Бел.Ру ответили, что жители приграничья, покинувшие свои дома из-за обстановки, в 2023 году получили в общей сумме 198 домов и девять сотен квартир, а за 2024 год — 169 домов и 133 квартиры.

Белгородцы получили 198 домов и 900 квартир за свои участки в приграничье
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