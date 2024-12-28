Смена власти, подорожание ЖКУ, день траура. Что волновало белгородцев до Нового года?

Posted 28 декабря, 14:01
Published 28 декабря, 14:01
Modified 28 декабря, 14:01
Updated 28 декабря, 14:01
За эту неделю в Белгородской области случилось немало кадровых перестановок. Так, в понедельник, 23 декабря, пост первого заместителя губернатора региона решил покинуть Дмитрий Гладский.
Свой уход чиновник объяснил семейными обстоятельствами, которые являются «очень уважительными и радостными». Губернатор поблагодарил Гладского за работу и вручил ему почётную грамоту.
Кто займёт освободившееся в правительстве место, пока не известно.
В тот же день стало известно, что советниками главы региона стали:
Кроме этого, покинувший ранее пост мэра Старого Оскола Андрей Чесноков решил стать советником директора Старооскольского геологоразведочного института МГРИ.
В Белгородской области уже утвердили индексацию коммунальных услуг с 2025 года. Исходя из распоряжения, показатель среднего индекса на второе полугодие составит 11,6%, а допустимое отклонение — 4%.
Так, с 1 июля в приграничном регионе произойдёт следующий рост цен:
Иностранцев, осуществляющих некоторые виды экономической деятельности на основании патентов, со следующего года запретят привлекать к работе в белгородских хозяйствующих субъектах.
Руководству дают три месяца, чтобы уволить мигрантов из следующих сфер:
Уже через пару дней, 30 декабря, в Белгороде пройдёт год со дня сильнейшего обстрела центра города, в ходе которого погибли 25 человек и ещё 109 пострадали. Однако объявлять этот день траурным в этом году власти не стали.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, что в регионе всё ещё сохраняется неспокойная оперативная обстановка из-за боёв на территории сопредельного государства в ходе специальной военной операции. Кроме того, 30 декабря всё ещё предшествует кануну Нового года, празднику.
Поэтому принять такое важное решение о дне траура власти не решились, отметив, что обязательно сделают это после окончания СВО.
Снять фильм о жизни белгородского приграничья во время СВО решилась съёмочная группа по мотивам повести «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара. Фильм будет одноимённым.
Кинокартина расскажет о 17-летней Жене, которая приедет в Белгородскую область из Санкт-Петербурга, чтобы навестить своего брата-добровольца. В регионе она познакомится с подростками-волонтёрами, которые помогут ей встретиться с родственником. Параллельно ребята будут ликвидировать украинскую ДРГ.
В главной роли снимется Никита Кологривый. Сам фильм снимали в Рязанской области.