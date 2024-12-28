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Posted 28 декабря, 14:01

Published 28 декабря, 14:01

Modified 28 декабря, 14:01

Updated 28 декабря, 14:01

Смена власти, подорожание ЖКУ, день траура. Что волновало белгородцев до Нового года?

Смена власти, подорожание ЖКУ, день траура. Что волновало белгородцев до Нового года?

28 декабря 2024, 14:01
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги недели
За неделю в Белгородской области случилось несколько значимых кадровых перестановок. Также власти сообщили, что дня траура 30 декабря не будет, но зато про регион в реалиях СВО сняли фильм. С 2025 года ЖКУ в регионе подорожают, а для мигрантов введут новые ограничения.

Немало кадровых перестановок

За эту неделю в Белгородской области случилось немало кадровых перестановок. Так, в понедельник, 23 декабря, пост первого заместителя губернатора региона решил покинуть Дмитрий Гладский.

Свой уход чиновник объяснил семейными обстоятельствами, которые являются «очень уважительными и радостными». Губернатор поблагодарил Гладского за работу и вручил ему почётную грамоту.

Кто займёт освободившееся в правительстве место, пока не известно.

В тот же день стало известно, что советниками главы региона стали:

Кроме этого, покинувший ранее пост мэра Старого Оскола Андрей Чесноков решил стать советником директора Старооскольского геологоразведочного института МГРИ.

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ЖКУ подорожают

В Белгородской области уже утвердили индексацию коммунальных услуг с 2025 года. Исходя из распоряжения, показатель среднего индекса на второе полугодие составит 11,6%, а допустимое отклонение — 4%.

Так, с 1 июля в приграничном регионе произойдёт следующий рост цен:

  • холодная вода +16,7%,
  • водоотведение +14,5%,
  • горячая вода +13,7%,
  • электричество +12,6%,
  • теплоснабжение +12,1%,
  • газ +10,3%,
  • вывоз мусора +2,9%.
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Для мигрантов создали новые ограничения

Иностранцев, осуществляющих некоторые виды экономической деятельности на основании патентов, со следующего года запретят привлекать к работе в белгородских хозяйствующих субъектах.

Руководству дают три месяца, чтобы уволить мигрантов из следующих сфер:

  • из торговли спиртными напитками, включая пиво;
  • из деятельности сухопутного пассажирского транспорта и перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении;
  • из деятельности легкового такси и арендованных автомобилей с водителем;
  • из деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков.
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Дня траура не будет

Уже через пару дней, 30 декабря, в Белгороде пройдёт год со дня сильнейшего обстрела центра города, в ходе которого погибли 25 человек и ещё 109 пострадали. Однако объявлять этот день траурным в этом году власти не стали.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, что в регионе всё ещё сохраняется неспокойная оперативная обстановка из-за боёв на территории сопредельного государства в ходе специальной военной операции. Кроме того, 30 декабря всё ещё предшествует кануну Нового года, празднику.

Поэтому принять такое важное решение о дне траура власти не решились, отметив, что обязательно сделают это после окончания СВО.

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Про Белгородскую область сняли фильм

Снять фильм о жизни белгородского приграничья во время СВО решилась съёмочная группа по мотивам повести «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара. Фильм будет одноимённым.

Кинокартина расскажет о 17-летней Жене, которая приедет в Белгородскую область из Санкт-Петербурга, чтобы навестить своего брата-добровольца. В регионе она познакомится с подростками-волонтёрами, которые помогут ей встретиться с родственником. Параллельно ребята будут ликвидировать украинскую ДРГ.

В главной роли снимется Никита Кологривый. Сам фильм снимали в Рязанской области.

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