«Сказал, что губернатор не выплачивает»: Гладков пожурил белгородца из «Барса»

Posted 28 декабря, 07:06
Published 28 декабря, 07:06
Modified 28 декабря, 07:06
Updated 28 декабря, 07:06
Жительница Белгородской области, чей муж ушёл служить в региональный отряд «Барс», пожаловалась, что её мужу не выплачивают заработную плату. Как давно белгородец начал службу в батальоне и сколько длится задержка, женщина не уточнила.
На обращение отреагировал губернатор Вячеслав Гладков.
«Сначала посмотрели, показывало, что зарплата начислена, а потом разобрались и оказалось, что случилась бытовая история. Муж, по-моему, более 120 тысяч рублей получил в ноябре, а затем ещё 120 тысяч — в декабре. Просто решил не говорить жене, а сказал, что губернатор не выплачивает. Вчера рассмотрели на вечерней поверке с отрядом. Наверное, ему сейчас достаточно стыдно», — объяснил ситуацию глава региона.