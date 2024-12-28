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Posted 28 декабря, 07:06

Published 28 декабря, 07:06

Modified 28 декабря, 07:06

Updated 28 декабря, 07:06

Вступивший в «Барс» белгородец получал зарплату, но жене говорил о задержках

«Сказал, что губернатор не выплачивает»: Гладков пожурил белгородца из «Барса»

28 декабря 2024, 07:06
Фото: 1MI.

Вступивший в «Барс» белгородец получал зарплату, но жене говорил о задержках

Сюжет
Зарплата
Белгородец ушёл служить в «Барс-Белгород» и стабильно получал заработную плату, но своей жене говорил, что выплаты ему не осуществляют. О ситуации узнал губернатор Вячеслав Гладков.

Жительница Белгородской области, чей муж ушёл служить в региональный отряд «Барс», пожаловалась, что её мужу не выплачивают заработную плату. Как давно белгородец начал службу в батальоне и сколько длится задержка, женщина не уточнила.

На обращение отреагировал губернатор Вячеслав Гладков.

«Сначала посмотрели, показывало, что зарплата начислена, а потом разобрались и оказалось, что случилась бытовая история. Муж, по-моему, более 120 тысяч рублей получил в ноябре, а затем ещё 120 тысяч — в декабре. Просто решил не говорить жене, а сказал, что губернатор не выплачивает. Вчера рассмотрели на вечерней поверке с отрядом. Наверное, ему сейчас достаточно стыдно», — объяснил ситуацию глава региона.
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Зарплата#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Барс-Белгород
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