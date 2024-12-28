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Posted 28 декабря, 07:40

Published 28 декабря, 07:40

Modified 28 декабря, 07:42

Updated 28 декабря, 07:42

В Белгородской области выпускников колледжей хотят бесплатно обучить вождению

Система изувечена: Гладков раскритиковал подготовку водителей в Белгородской области

28 декабря 2024, 07:40
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгородской области выпускников колледжей хотят бесплатно обучить вождению

Сюжет
Образование
Губернатор Белгородской области рассказал, как в регионе планируют бороться с дефицитом водителей. Напомним, что такая проблема есть и в сфере общественного транспорта, и в сфере грузового. Выпускники колледжей 2025 года смогут обучиться вождению бесплатно на категории B, C и D.

В Белгородской области остро стоит проблема с водителями мусоровозов, а если быть точнее, с их отсутствием. На субботнем оперативном совещании правительства Вячеслав Гладков рассказал, что власти начали «потихонечку раскручивать» проблему. Чиновник поделился, что государственные и муниципальные колледжи в регионе не учат студентов на отдельные категории водительских удостоверений. Так, на 1000 учащихся только 200-300 выпускников получают права.

«Проблема не в том, что молодёжь не хочет быть водителями. На самом деле просто разрушена система подготовки водительских кадров. Она разрушена, изувечена, и она нечеловеческая, и она не государственная», — заявил глава правительства.

Гладков также дополнил, что автошколы в регионе ликвидированы, а чтобы получить права при колледже, необходимо за это заплатить.

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«И чему-то мы тогда удивляемся, что у нас водителей нет. А государству в рамках общего образования региона это не нужно, в рамках профессионального образования региона это не нужно, поэтому водителей просто нет», — высказывает мнение губернатор.

Вячеслав Гладков заявил, что в правительстве рассмотрят возможность бесплатно обучить выпускников одиннадцати колледжей в 2025 году, чтобы они с дипломом получили и водительское удостоверение B (легковые авто) и C (грузовые авто) категории, и, если есть возможность, на категорию D (автобусы) или E (транспорт с прицепом).

Для этого планируется заключить контракты с частными автошколами и ДОСААФ.

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