Система изувечена: Гладков раскритиковал подготовку водителей в Белгородской области

Posted 28 декабря, 07:40
Published 28 декабря, 07:40
Modified 28 декабря, 07:42
Updated 28 декабря, 07:42
В Белгородской области остро стоит проблема с водителями мусоровозов, а если быть точнее, с их отсутствием. На субботнем оперативном совещании правительства Вячеслав Гладков рассказал, что власти начали «потихонечку раскручивать» проблему. Чиновник поделился, что государственные и муниципальные колледжи в регионе не учат студентов на отдельные категории водительских удостоверений. Так, на 1000 учащихся только 200-300 выпускников получают права.
«Проблема не в том, что молодёжь не хочет быть водителями. На самом деле просто разрушена система подготовки водительских кадров. Она разрушена, изувечена, и она нечеловеческая, и она не государственная», — заявил глава правительства.
Гладков также дополнил, что автошколы в регионе ликвидированы, а чтобы получить права при колледже, необходимо за это заплатить.
«И чему-то мы тогда удивляемся, что у нас водителей нет. А государству в рамках общего образования региона это не нужно, в рамках профессионального образования региона это не нужно, поэтому водителей просто нет», — высказывает мнение губернатор.
Вячеслав Гладков заявил, что в правительстве рассмотрят возможность бесплатно обучить выпускников одиннадцати колледжей в 2025 году, чтобы они с дипломом получили и водительское удостоверение B (легковые авто) и C (грузовые авто) категории, и, если есть возможность, на категорию D (автобусы) или E (транспорт с прицепом).
Для этого планируется заключить контракты с частными автошколами и ДОСААФ.