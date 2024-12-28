Система изувечена: Гладков раскритиковал подготовку водителей в Белгородской области

В Белгородской области остро стоит проблема с водителями мусоровозов, а если быть точнее, с их отсутствием. На субботнем оперативном совещании правительства Вячеслав Гладков рассказал, что власти начали «потихонечку раскручивать» проблему. Чиновник поделился, что государственные и муниципальные колледжи в регионе не учат студентов на отдельные категории водительских удостоверений. Так, на 1000 учащихся только 200-300 выпускников получают права.