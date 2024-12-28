bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 12:35

Published 28 декабря, 12:35

Modified 28 декабря, 12:35

Updated 28 декабря, 12:35

Так выглядят стены стадиона «Салют» в Белгороде

Сами не знают: когда всё-таки начнётся ремонт стадиона «Салют» в Белгороде?

28 декабря 2024, 12:35
Фото: Алексей Мазницын. Go31. Так выглядят стены стадиона «Салют» в Белгороде

Власти Белгорода не уверены, когда начнут восстанавливать стадион «Салют»

Сюжет
Новости Белгорода
История с ремонтом городского стадиона тянется уже несколько лет. Конца и края ей не видно, а обшарпанный фасад здания буквально рассыпается на глазах местных жителей. Но когда займутся восстановлением? Журналисты Go31 выяснили, что этого не знают даже сами власти.

Запланировали ремонт здания ещё в 2022 году, начали готовить проектно-сметную документацию, начать хотели в 2024-м. За это время стадион на безвозмездной основе передали в собственность региона. Но 2024 год уже подошёл к концу, а стадион как стоял обшарпанный, так и стоит.

Проблема возникла на этапе бюрократии. Стадиону нужен не просто ремонт, а масштабная реконструкция, для которой министерству строительства необходимо подготовить проект и смету. Но документы оказались, что называется, «в производственном аду». А без них «Салют» не могут включить в перечень объектов, нуждающихся в ремонте.

Предполагают, что начать реконструкцию смогут в 2025–2027 годах.

«Стадион будет предложен для включения в программу капитальных вложений на 2025–2027 годы», — сообщили в правительстве.
Два года бюрократии: стадион «Салют» в Белгороде обещали, но так и не отремонтировали
Узнать подробнее
Читайте также:
Из личной неприязни: белгородца, сломавшего камеру наблюдения на «Стадионе», нашлиКак по минному полю: туалет в центре Белгорода течёт и затапливает аллеюКогда отремонтируют футбольный стадион «Салют» в Белгороде?
#Валерия Колесникова#Город#Ремонт#Салют#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика