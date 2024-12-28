Сами не знают: когда всё-таки начнётся ремонт стадиона «Салют» в Белгороде?

Запланировали ремонт здания ещё в 2022 году, начали готовить проектно-сметную документацию, начать хотели в 2024-м. За это время стадион на безвозмездной основе передали в собственность региона. Но 2024 год уже подошёл к концу, а стадион как стоял обшарпанный, так и стоит.