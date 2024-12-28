Сами не знают: когда всё-таки начнётся ремонт стадиона «Салют» в Белгороде?

Posted 28 декабря, 12:35
Published 28 декабря, 12:35
Modified 28 декабря, 12:35
Updated 28 декабря, 12:35
Запланировали ремонт здания ещё в 2022 году, начали готовить проектно-сметную документацию, начать хотели в 2024-м. За это время стадион на безвозмездной основе передали в собственность региона. Но 2024 год уже подошёл к концу, а стадион как стоял обшарпанный, так и стоит.
Проблема возникла на этапе бюрократии. Стадиону нужен не просто ремонт, а масштабная реконструкция, для которой министерству строительства необходимо подготовить проект и смету. Но документы оказались, что называется, «в производственном аду». А без них «Салют» не могут включить в перечень объектов, нуждающихся в ремонте.
Предполагают, что начать реконструкцию смогут в 2025–2027 годах.
«Стадион будет предложен для включения в программу капитальных вложений на 2025–2027 годы», — сообщили в правительстве.