Раненые и эвакуация школы: что известно об атаках ВСУ на Белгородскую область?

За сутки от атак ВСУ в Белгородской области пострадали пять мирных жителей

Сюжет Обстрел

Впервые за долгое время в регионе ранены сразу пять мирных жителей. Двое из них ещё и в районе, где до этого жертв не было. Из-за атак БПЛА пришлось эвакуировать несколько школ. Что известно о последствиях, рассказали в оперштабе.