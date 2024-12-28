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Posted 28 декабря, 09:17

Published 28 декабря, 09:17

Modified 28 декабря, 09:19

Updated 28 декабря, 09:19

За сутки от атак ВСУ в Белгородской области пострадали пять мирных жителей

Раненые и эвакуация школы: что известно об атаках ВСУ на Белгородскую область?

28 декабря 2024, 09:17
Фото: 1MI.

За сутки от атак ВСУ в Белгородской области пострадали пять мирных жителей

Сюжет
Обстрел
Впервые за долгое время в регионе ранены сразу пять мирных жителей. Двое из них ещё и в районе, где до этого жертв не было. Из-за атак БПЛА пришлось эвакуировать несколько школ. Что известно о последствиях, рассказали в оперштабе.

27 декабря ВСУ выпустили по Белгородской области 16 снарядов и вдвое больше БПЛА. В результате ударов есть пострадавшие — сразу пять человек.

Двое из них были ранены при взрыве дрона, который ударил по легковому автомобилю в селе Борисовка Волоконовского района. Госпитализация им не понадобилась.

В Борисовском районе беспилотник атаковал территорию местной школы, из-за чего в нескольких образовательных учреждениях отменили уроки. Всего в муниципалитете повреждения получили административное здание и два авто.

Ещё два человека были ранены при атаке БПЛА на село Палатово Красногвардейского района. Их доставили в районную больницу, оказали помощь, а потом отправили лечиться домой. Тут повреждены четыре дома и линия электропередачи. Специалисты уже провели восстановительные работы, электроснабжение в селе Верхососна восстановлено.

Пятый житель пострадал при атаке БПЛА на автомобиль в Муроме Шебекинского округа. В данном случае госпитализация потребовалась, врачи оценивают состояние мужчины как средней степени тяжести. Машина полностью сгорела. Кроме того, частный дом был повреждён в Новой Таволжанке — тоже при атаке дрона.

В Белгородском районе повреждены пристройка дома и надворная постройка, а в Борисовском — ограждение социального объекта, а также автобус и автомобиль на территории сельхозпредприятия.

Кроме того, были атакованы Краснояружский, Вейделевский районы и Грайворонский, Валуйский округа, но там обошлось без последствий.

Там раненых ещё не было: два человека пострадали в одном из районов Белгородчины
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